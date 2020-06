Los centros de ocio infantil lanzan un SOS ante una situación de cierre “insostenible”

Los centros de ocio infantil han lanzado un SOS ante la imposibilidad de retomar su actividad y han reclamando a la Xunta que establezca un protocolo para poder prestar sus servicios.

Aseguran que tras cuatro meses cerrados y varias reuniones con la Xunta para trasladarles su situación todavía desconoce cuando podrán abrir y en que condiciones, en donde además denuncian que no han recibido ningún tipo de ayuda para poder mantener sus empresas durante este espacio de tiempo.

Critican también que mientras a estos centros no se les permite la apertura y no se les han dado ayudas, al contrario que las ludotecas, que si están recibiendo ayudas económicas, tras comunicarles que no podrán abrir hasta el mes de septiembre.

Por último inciden en que desde el día 8 de junio sus negocios podrían estar abiertos y culpan a la Xunta de “decidir mantenerlos cerrados”, por lo que reclaman “soluciones por sus decisiones”, en donde además este retraso les impide programar los habituales campamentos para el verano.