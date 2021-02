El PP llevará al Senado una batería de iniciativas con la intención de reactivar Ferrolterra

El presidente del Partido Popular, José Manuel Rey Varela, agradeció a los senadores Verónica Casal y Juan Juncal no sólo el trabajo de defensa de los intereses de los ferrolanos y de Ferrol que llevan realizando desde hace meses, sino también el que llevarán a cabo las próximas semanas debido a la situación excepcional y de emergencia económica y social que está viviendo Ferrolterra.

“No valen planes ni promesas, Ferrol necesita hechos, los datos de desempleo son sangrantes y la pérdida de población es inasumible”, afirmó Rey Varela, y continúo expresando la obligación de trabajar "desde la unidad los agentes económicos, los sociales y los partidos políticos en defensa de los intereses de Ferrol, que tienen que estar por encima de todo".

Desde el Partido Popular comunican que han activado a sus nuestros grupos, que trabajan con unidad y coherencia y que buscarán el consenso de todos y soluciones concretas e inmediatas para Ferrolterra en el Senado, afirmó Rey Varela.

FUTURO PARA LA COMARCA

El senador Juan Juncal recordó que “llevamos tiempo denunciando la situación de abandono que sufre Ferrolterra, demandado al Gobierno que adopte las medidas necesarias y lo vamos a seguir reiterando ahora más que nunca cuando se presenta un futuro complicado para Navantia, Siemens-Gamesa y Endesa”.

Juncal lamentó que el Gobierno de Sánchez haya apostado por una transición injusta para la central de As Pontes sin tener en cuenta otras alternativas, sin haber avanzado en la producción eléctrica sin carbón y sin preparar al municipio para afrontar la pérdida de empleo, que repercutirá directamente en la economía local.

Con respecto a Siemens-Gamesa aseguró que la empresa comente un error sustancial dado al potencial de desarrollo de la energía eólica en España, tanto en la eólica terrestre como en la marina. “Son libres de desarrollar su actividad donde lo crean más conveniente, pero no tienen en cuenta el importante mercado que se abre en nuestro país”, una decisión que supondrá el despido de más de 200 trabajadores de la planta de As Somozas.

Con respecto al naval, Juncal recordó que lleva pendiente más de un año la comparecencia de la presidenta de Navantia, solicitada por el Grupo Popular, para explicar las pérdidas de la empresa pública y analizar la falta de nuevos proyectos, que repercute directamente en la falta de carga de trabajo en los astilleros de la ría.

La senadora Verónica Casal afirmó que “los astilleros de Navantia en la ría de Ferrol y sus trabajadores están a sufriendo un abandono manifiesto por parte del Gobierno del Estado”. No vamos a permitir esta situación, por eso “demandamos que el Gobierno del Estado contrate un barco a Navantia Ferrol para dotar de carga de trabajo al astillero mientras no se inician los trabajos de la primera F-110”. Casal Míguez recordó que la construcción de estas fragatas se gestó durante el mandato popular consignando 252 millones de euros en los PGE del 2018 y que tras la llegada de Pedro Sánchez al gobierno se paralizó, a pesar de que había dinero consignado por el anterior gobierno esta partida no fue ejecutada ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020.

Los populares requieren una calendarización de los plazos previstos para el corte de chapa y planificación de los trabajos de construcción de las F-110, “no queremos más retrasos que solo vienen a incrementar el número de operarios de las auxiliares en la lista del paro”. Pedirán también la transformación del astillero 4.0 para ser más competitivos.

Este pasado miércoles el Grupo Popular se reunió con los comités de empresa de Navantia Ferrol y Fene para conocer sus demandas. Para finalizar la popular recordó que el gobierno de Pedro Sánchez rechazó las enmiendas presentadas a los PGE por el Grupo Popular por valor de 36 millones de euros, “los socialistas votaron no a los intereses de los ferrolanos y de Ferrol, pero no vamos a consentir esta grave discriminación, no queremos más que nadie pero tampoco menos”, advirtió la senadora Verónica Casal.