Las listas de espera para el carnet de conducir siguen acumulando demoras de hasta tres meses en las autoescuelas

Si estas interesado en sacarte el permiso de conducir, que sepas que hay lista de espera. Las autoescuelas están acumulando unas demoras, de media, de tres meses para poder hacer las practicas desde que haces los trámites de la matricula.

Y es que todo ello está motivado por los plazos de espera para realizar tanto los exámenes teóricos como los prácticos. ¿El motivo? Pues que faltan examinadores.

Pablo Pérez, que está el frente de varias autoescuelas, del Grupo Fene Sport, y que es además el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas en A Coruña, dice que faltan examinadores. “Pasamos de unos 20, hace unos 20 años, que hacían 16 pruebas cada uno, y ahora son menos de la mitad, unos 8 examinadores, que hacen unos doce exámenes por día”, asegura.

Las autoescuelas ya manifestaron su preocupación, ya que este retraso no solo afecta a los alumnos, sino también a su actividad económica, y muchos estudiantes, que utilizan el verano para conseguir el permiso de conducir, se ven obligados a esperar más tiempo del previsto.

Dice Pablo Pérez que “ocho examinadores a 12 pruebas, son 96 exámenes, que esa cifra en nuestra escuela sola prácticamente las necesita ya para examinar esa semana, entonces, lo que hacen es dividir un poco en proporción, en función del número de gente que tú tienes preparada”.

Asegura este profesional de las autoescuelas que “cuanta más gente tengas de teórica preparada, te dan un poquito más de cupo, es proporcional”, pero que “si a nosotros nos dan un 30% de esos 90, pues nos quedamos en algo más de 20 alumnos, y tenemos 80 o 90 para presentar”.

De tal manera que incide en que ello va motivando que “quedan pendientes para otra semana y la siguiente semana pasa lo mismo”, y por ello, “se forma unas colas de meses, estábamos hablando, aproximadamente, de tres meses de espera, para poder examinar de circulación”.

Asegura el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas en A Coruña, que hasta hace poco “la Administración no sacaba plazas”, pero ahora, según Pablo Pérez, “sí que es cierto que la gente que sale de esas oposiciones, las plazas que se ofertan, no llegan para cubrir a la gente que se jubila”, y que por ello “año tras año, estamos perdiendo las plazas que no llegan para cubrir las vacantes”.