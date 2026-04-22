Laura Castro, primera catedrática de Construcciones Navales en Galicia y segunda en la historia de España

La investigadora y profesora de la Universidade da Coruña (UDC) Laura Castro Santos ha sido nombrada Catedrática de Universidad en el área de Construcciones Navales, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar este máximo rango académico en Galicia y la segunda en toda España, solo por detrás de Teresa Leo Mena, de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).

Castro Santos, nacida en Betanzos en 1985, desarrolla su labor en el Campus Industrial de Ferrol, donde coordina el grupo de investigación Materials and renewable energy for engineering, environment and sustainability (MARES) del Centro de Investigación en Tecnologías Navales e Industriales (CITENI) e imparte docencia en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol (EPEF).

Con este nombramiento, la ingeniera industrial se convierte en la única catedrática activa en esta especialidad en el campus ferrolano, y la segunda en la rama general de la ingeniería y la física en este centro, tras el nombramiento en 2022 de María José Abad López en el área de Física Aplicada.

TRAYECTORIA

La trayectoria de Castro Santos está marcadamente vinculada a la investigación en energías renovables marinas. Doctora internacional por la UDC, ha completado su formación con másteres en Ingeniería Marítima, Responsabilidad Social Empresarial y Prevención de Riesgos Laborales. Su trabajo de investigación se centra en el estudio técnico-económico de la eólica marina, la energía undimotriz y los sistemas híbridos marinos, con estancias destacadas en centros de referencia de Lisboa como el Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG).

Su labor científica ha sido reconocida con galardones como el Primer Premio del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia (2009), el Premio al Mejor Póster en el Congreso DeepWind de Noruega (2013) y el IX Premio de Investigación González Llanos de Ingeniería Naval (2014). Más recientemente, en 2025, fue una de los diez científicos españoles seleccionados para participar en el Programa de Emparejamiento Científico con el Congreso de los Diputados.

Además, la nueva catedrática figura en la prestigiosa World's Top 2% Scientist List elaborada por la Universidad de Stanford y la editorial Elsevier en los años 2024 y 2025, un ranking que identifica a los investigadores más influyentes a nivel global en sus respectivas disciplinas.