Las obras del túnel de acceso ferroviario a Caneliñas encaran las últimas fases

La conselleira del Mar, Rosa Quintana, visitó este miércoles junto con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, Indalecio Seijo, el puerto exterior ferrolano, donde comprobó el transcurso de las obras del túnel de más de 5.500 metros entre A Graña y Caneliñas y que forma parte de los trabajos de la construcción del acceso ferroviario a Caneliñas. Allí la titular de Mar destacó la buena marcha y avance de las labores de este conducto que encararán en las últimas fases en próximos días con la excavación de la parte restante en la zona de A Graña.

Hasta ahora se excavaron más de 4.300 metros desde el del puerto exterior. En esta parte quedan por trabajar unos 350 metros más y desde la zona de A Graña unos 850 metros. En este último tramo, explicó la titular de Mar, que los trabajos previos de preparación están muy avanzados, por lo que se prevé que en marzo empiecen las labores de perforación del terreno. Además de esta actuación, la línea de acceso ferroviario incluye la futura construcción de un puente de unos 400 metros sobre la ría.

La conselleira destacó la importancia de estas obras para seguir adelante con el acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol, uno de los principales retos de la Autoridad Portuaria al tratarse de una infraestructura clave para la conectividad del muelle. En este sentido, subrayó que este acceso dotará al puerto de plena intermodalidad, lo que contribuirá a impulsar su operatividad y competitividad. A esto añadió que esta infraestructura es uno por el de atracción y diversificación de tráficos.

Durante la visita, en la que también estuvo la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, la conselleira del Mar comprobó además el funcionamiento de la terminal de container del puerto exterior que empezó a operar en verano de 2018 y que tiene tres líneas regulares en marcha. Esta infraestructura ofrece a la industria gallega conexiones para la exportación e importación con Canarias, Inglaterra, Escocia, Irlanda, Países Bajos, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Polonia, Suecia, Noruega, Rusia y los países bálticos. En el año 2020 movió cerca de 130.000 toneladas de mercancías y hoy está previsto que operen en ella los portacontenedores Allegro y Christina.

Todas estas dotaciones y servicios en los puertos de interés general del Estado, destacó Rosa Quintana, son fundamentales para que las autoridades portuarias puedan desempeñar su labor que es clave en el contexto derivado de la pandemia de la covid-19, pues los puertos son herramientas estratégicas para la reconstrucción económica.

RUIDOS EN BRIÓN Y BAJA PRODUCTIVIDAD DE LA RÍA

Los vecinos de Brión denunciaron la pasada semana y nuevamente este miércoles, los inconvenientes que están produciendo las perforaciones y explosiones en su descanso nocturno. Piden que se suspendan los trabajos de noche en aras de su descanso. Rosa Quintana, respondió a las preguntas de los medios que se intentarán poner en marcha las medidas necesarias para evitar el malestar, aunque asegura que las obras de interés general, como esta, siempre producen pequeños contratiempos a los vecinos.

En cuanto a las protestas que llevan meses trasladando los trabajadores del mar de la ría ferrolana, debido a la baja productividad, Quintana aseguró que se están llevando a cabo todos los estudios pertinentes para poder buscar soluciones. Destacó que todavía falta ese estudio sobre los sedimentos encargado al Gobierno central en el año 2018 y que la problemática puede deberse a un conjunto de factores que se están analizando actualmente. Afirmó que tiene la sensación de que la ría se está recuperando pero los datos todavía son provisionales.

SUBDELEGADA DEL GOBIERNO

La subdelegada del Gobierno en A Coruña, Pilar López-Rioboo, valoró el interés de la Xunta por visitar las obras de acceso ferroviario al puerto exterior de Ferrol y confía en que en la próxima visita que pueda hacer un miembro del Gobierno gallego pueda estar también un representante de la Administración que impulsa el proyecto a través de Puertos del Estado, como es el Gobierno de España.

Pilar López-Rioboo se muestra satisfecha que la conselleira do Mar se interese y visite una obra en la que la Xunta no aporta financiación, aunque en el acto no esté representado el Gobierno de España que, a través de Puertos del Estado y del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuario, aporta los más de 97,8 millones de euros que cuesta el proyecto, ya que a los 72,5 millones de adjudicación hay que añadir los costes de expropiaciones y asistencias técnicas. De hecho, en los Presupuestos Generales del Estado de este año aparecen consignados 29,5 millones de euros.