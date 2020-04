Las farmacias ferrolanas critican el precio mínimo para las mascarillas fijado por el Gobierno central

Las farmacias de Ferrol critican la decisión del gobierno central de estipular un precio máximo para la venta de mascarillas quirúrgicas, las de un sólo uso, en 0'96 céntimos.

Estiman que esto pueden provocar un desabastecimiento ya que son muchos los titulares que no están dispuestos a asumir pérdidas, ya que los distrubuidores las venden a las boticas a un precio muy superior. Es la opinión de la Farmacia del Cantón, que tacha de auténtico disparate la decisión del gobierno central. También de la botica de Ultramar que ha decidido no vender una partida recibida para no asumir las pérdidas.

Por otra parte, aunque la decisión no convence, muchas farmacias las venden por debajo del precio de coste ya que las mascarillas se han convertido en un producto sanitario de primera necesidad para protegernos de contagios. La mayoría disponen ya de mascarillas suficientes, incluso algunas cuentan con mascarillas infantiles. En la farmacia ubicada en el número 71 de la Calle Galiano, su titular, Telmo del Río, asegura que están vendiendo alrededor de 350 mascarillas diariamente, a pesar de las pérdidas.

FALTA DE GUANTES, ALCOHOL Y TERMÓMETROS

Ahora los productos con mayor déficit en las boticas ferrolanas son los guantes, imposibles de conseguir desde hace un mes; también los geles hidroalcohólicos, alcohol o incluso termómetros. Así lo aseguraron en la Farmacia Guerreiro, de la Calle Galiano, y en la farmacia de Ultramar: