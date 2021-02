Las aplicaciones que pueden dejarte sin cuenta de Whatsapp al momento

La app de mensajería WhatsApp, basándose en sus condiciones de uso, han comunicado a todos los usuarios que comenzará a suspender las cuentas de aquellos clientes que utilicen aplicaciones alternativas no oficiales de su servicio. La aplicación de mensajería, propiedad de Facebook, con más de dos millones de usuarios en todo el mundo, ha hecho el anuncio a través de un comunicado oficial.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", han avisado desde la aplicación de mensajería.

Las aplicaciones alternativas que podrían dejarte sin WhatsApp

Miles de usuarios de la aplicación de mensajería han recibido este mensaje dentro de la propia app, que les ha comunicado que su cuenta se encuetnra “suspendida temporalmente” debido a la utilización de aplicaciones no oficiales y no autorizadas como WhastApp Plus o GB WhatsApp, que están mencionadas en el comunicado de la empresa de propiedad de Facebook, y que permiten a los clientes personalizar la aplicación. Se trata de diversas plataformas que están disponibles tanto en la App Store como en Google Play Store. De hecho, entre otras funcionalidades, estos servicios permiten a los usuarios no aparecer 'en línea' cuando estén conectados a la misma o reenviar mensajes sin que esto conste en el texto.

Además de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente si no comienzas a utilizar WhatsApp, tu cuenta puede ser suspendida permanentemente, tal y como advierten desde la compañía.

"Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad" destacan en su comunicado. De hecho, recomiendan a todos los usuarios realizar una copia de seguridad del historial de chats antes de tranferir la cuenta de alguna de estas aplicaciones alternativas a la versión oficial de la app.