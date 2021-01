Las analíticas realizadas por las cofradías de la ría de Ferrol no detectan al parásito “Perkinsus”

Las analíticas realizadas por un laboratorio privado de Santiago de Compostela, sufragadas por la Mancomunidad, para detectar la presencia de algunos parásitos que justificaran la bajada de producción de la ría de Ferrol, han dado negativo en todos ellos.

Así lo han trasladado los patrones mayores de las cofradías de Ferrol, Barrallobre, en Fene, y Mugardos, en donde además han mostrado el resultado de las analíticas realizadas.

Las muestras fueron recogidas por las asistencias técnicas de los pósitos de Barallobre y Mugardos a lo largo de la ría, y más concretamente en las zonas de O Couto, As Pías, Maniños, Mugardos y zona central de la ría, para la almeja rubia.

Las especies analizadas fueron berberecho, almeja babosa, almeja fina, almeja japónica, almeja rubia y ostra, con el objetivo de encontrar los parásitos “Perkinsus olseni”, “Marteilia refringens” y “Bonamia ostreae”.

DURANTE DIEZ DÍAS

En total fueron trece las muestras recogidas y analizadas entre los días 1 y 9 de diciembre del pasado año.

Según los resultados de las analíticas todas las muestras fueron negativas para todas las zonas y todas las especies, es decir, no se detectó ninguno de los tres parásitos en ninguna especie ni en ninguno de los lugares analizados.

Desde las tres cofradías, a través de un comunicado conjunto, indican que “estos resultados muestran que en este momento no se detecta presencia de parásitos, más esto no descarta que durante algunas épocas del año puedan tener mayor o menor presencia y por lo tanto incidencia en la producción marisquera”.

Pero estiman desde estos colectivos que agrupa a los profesionales del mar que “también es evidente que no son los parásitos ni la única ni la principal causa de bajada productiva”.

ESTUDIO INTEGRAL

Es por ello que esta situación ha motivado que las tres cofradías reclamen a la Consellería do Mar, “la realización de un estudio integral de la ría de Ferrol, para poder determinar las causas de la bajada general de producción marisquera” y que ellos califican actualmente de “calamitosa”, en particular el banco de As Pías ya que “la almeja babosa está casi desaparecida”, y que “solo realizando un estudio integral y determinando las causas se podrán acometer las medidas rectificadoras necesarias con mayor eficacia y menor coste”.

NEGATIVA DEL INTECMAR

Las tres cofradías habían solicitado que fuera el INTECMAR, dependiente de la Consellería do Mar, el que realizara las analíticas pero esta opción fue denegada alegando que el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia “estaba saturado de trabajo”.

Ante esta situación las Cofradías solicitaron ayuda económica a la Mancomunidad de ayuntamientos de la comarca de Ferrol, que fue la que se hizo cargo del pago de estas analíticas realizadas en el Laboratorio Laber.