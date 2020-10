El PP lamenta que la única solución de Mato para los placeros de Caranza sea abrir una puerta

La concejala del Grupo Popular Ana Leira Hermida lamenta que la única solución que ofrece el gobierno de Mato a la situación en la que se encuentran los operadores del mercado de Caranza se limite a abrir una puerta para acceder a esta instalación municipal. Recordó que "las reformas del mercado están listas desde hace meses y sin embargo Mato no tuvo en cuenta los posibles problemas de asignación de puestos” criticó la popular.

Este miércoles se ha celebrado en Ferrol una comisión de urbanismo en la que los populares preguntaron por la reunión que el gobierno mantuvo con los operadores, un encuentro, en el que parece que poco se ha avanzado: “Los placeros nos han comentado que están teniendo importantes pérdidas económicas, siguen en sus puestos sin reformar y con el nuevo material pendiente de instalar en los nuevos locales”.

Por eso piden al gobierno de Mato que no demore más la solución definitiva para los placeros y vecinos de Caranza que llevan años esperando.

CARRETERA DE SAN PEDRO

Por su parte el concejal Alejandro Padilla Rodríguez criticó la decisión del gobierno local de continuar con la realización incompleta de la obra de la carretera DP-3604 San Pedro. Denunció que a pesar de haber invertido cerca de un millón de euros en la obra, esta no incluye el abastecimiento y saneamiento, lo que les parece una falta de planificación y de improvisación del gobierno municipal.

Padilla Rodríguez trasladó de nuevo en la comisión de Urbanismo la necesidad de una actuación global con el abastecimiento y el saneamiento porque si no sería un despilfarro de dinero.

Lamentan que de nuevo este gobierno actúe sin consenso con el resto de la corporación y sin tener en cuenta tampoco la petición de las entidades vecinales afectadas de no llegar a cabo una obra que no cuenta con el saneamiento, algo que "no se entiende".

CIUDAD JARDÍN

Con respecto a la subsanación de deficiencias detectadas en la urbanización de Ciudad Jardín el edil popular saludó que por fin Mato haya hecho caso a las reclamaciones que venía realizando el Grupo Popular a lo largo del último año en las comisiones de Urbanismo tras comprobar en el expediente que estaba todo listo desde agosto.

Lamentan, eso sí, que este proyecto tardase un año en hacerse realidad, "un ejemplo más de la falta de planificación y de gestión con la que trabaja Ángel Mato, algo que padecen los ferrolanos que no son responsables de tener un gobierno superado”.

“Esperamos que estas obras se ejecuten el año que viene, que el gobierno concrete su financiación pues en comisión no nos dieron respuesta y que más de 70 familias puedan ver resueltas las deficiencias con las que llevan conviviendo durante muchos años”, concluyó el concejal Alejandro Padilla