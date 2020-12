El PP lamenta que Mato no apueste por las políticas de conciliación cuando las familias más lo necesitan

La concejala del Grupo Popular Elvira Miramontes criticó que el gobierno de Ángel Mato no apueste por la conciliación familiar y más en este momento cuando muchas familias en situación de vulnerabilidad precisan de estas políticas.

Así Miramontes reveló que la concejalía de Igualdad y Juventud no tiene previsto ofertar durante estas Navidades ningún tipo de actividad para los más pequeños de la casa con la excusa de que seguimos estando afectados por la COVID. “Es lamentable que este gobierno se escude siempre en la pandemia para decir que no puede prestar determinados servicios que precisan los ferrolanos, en este caso los campamentos de navidad para nuestros niños y niñas”, argumentó la concejala, que ayudan a conciliar a las familias, sobre todo, a las que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

La concejala popular recordó que ya durante el verano y con la misma excusa, el gobierno local no realizó los tradicionales campamentos para los más pequeños de la casa, que sí se hicieron en otros concellos, y ahora la situación se repite. “Mato priva a nuestros niños de los campamentos de navidad que sí se van a hacer en otros municipios, siempre cumpliendo las estrictas medidas de seguridad y cumpliendo las normativas sanitarias vigentes”, señaló.

No entienden desde del PP cómo desde otras concejalías como la de Cultura ofrecen una programación cultural dirigida a niños, como el programa Festea, y espectáculos para adultos que en el teatro Jofre y en el Centro Cultural Torrente Ballester mientras la concejalía de Igualdad y Juventud se niega a realizar actividad alguna. Contradicción a la que se suma que esta misma concejalía sí organiza actividades para otras áreas, como la de la Mujer, donde se concentran personas, que manteniendo las distancias de seguridad no incumplen ninguna normativa sanitaria. “Esto es una demostración más de la falta de coordinación de este gobierno en el que cada uno hace lo quiere”, afirmó. Critican que es un claro ejemplo de que el gobierno de Mato no apuesta por las políticas de conciliación más allá de las palabras de la concejala del área que nunca se plasman en hechos y que están cansados de denunciar en las comisiones y públicamente.

Además finalizan preguntándose que cómo es posible que desde la concejalía de Mujer se hayan repartido 2.000 mascarillas, con motivo del 25N, que no cumplen con la normativa de seguridad europea tal y como pone la etiqueta de este tipo de mascarilla. “Cómo es posible que una administración que tiene que velar por nuestra seguridad y protegernos se dedique a repartir mascarillas que no cumplen con la normativa sanitaria, esto es algo muy grave”, alertó la popular.