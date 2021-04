El PP lamenta que el gobierno de Mato se niegue a mejorar los campamentos de verano

La concejala del Grupo Popular, Elvira Miramontes, lamentó que el gobierno de Mato solo haya aceptado una de las siete propuestas presentadas por esta formación para mejorar el pliego de contratación de los campamentos de verano, Navidad y Semana Santa. “La concejala de Igualdad ni siquiera ha tenido la deferencia de informarnos si habían aceptado alguna aportación, un ejemplo más de la falta de transparencia de este gobierno al que le molesta la participación de los grupos municipales” afirmó.









Con estas aportaciones desde el principal grupo en la oposición de Ferrol, afirman que "pretendemos facilitar y favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, así como dar respuesta a las demandas que nos trasladan las familias ferrolanas ante la falta de sensibilidad de este gobierno".









Lamentan que de siete propuestas presentadas tan sólo hayan aceptado una, la relacionada con la ampliación del número de plazas solo en los campamentos urbanos, en donde se han aumentado "pero no lo suficiente", puntualizó Miramontes. Al parecer en el año 2019 quedaron en lista de espera 79 niños y niñas. “No han justificado el motivo por el cual no han aceptado nuestras propuestas, mejoras del servicio que redundarían no solo en aumentar el número de plazas sino también en la ampliación del horario, contar con otras actividades y una merienda saludable para los niños y niñas”, declaró la popular.





RECHAZO DE AMPLIAR EL NÚMERO DE UBICACIONES POSIBLES





Elvira Miramontes también manifestó su disconformidad con la negativa del gobierno de Mato de ampliar el número de ubicaciones para la realización de los campamentos en la zona urbana, cuando en los últimos campamentos organizados había cinco espacios diferentes: “No entendemos cómo en la situación actual de pandemia no se prioriza diversificar el número de espacios en lugar de concentrarlos solo en dos, además del inconveniente que esto genera a las familias”.





La concejala popular aprovechó, una vez más, para solicitar al gobierno de Mato una mayor sensibilidad con las políticas de igualdad, que redundarán en beneficio de las familias ferrolanas que tanto lo necesitan.