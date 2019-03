El juez del caso Prestige a favor de aplicar el título ejecutivo europeo para poder cobrar la indemnización

El magistrado del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), José Luis Pía Iglesias, ha estimado que “la aplicación de denominado título ejecutivo europeo” un documento al cual la ley le atribuye la suficiencia necesaria para exigir el cumplimiento forzado de una obligación, sería, según el juez “la opción para poder cobra la indemnización” por la catrastrofe del petrolero Prestige, ya que fue este magistrado el encargado de juzgar este caso, y que desde su punto de vista “estamos a punto de perder esta oportunidad porque el Brexit tardará ahora pocos meses y ya no hay mucho margen”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el juez en el Parador de Turismo de Ferrol, dentro del ciclo “Conversas no Parador”, que organiza el Club de Prensa de Ferrol, y en donde también ha asegurado que la empresa aseguradora del buque petrolero en un de sus últimas comunicaciones “aseguraba que estaban dispuestos a asumir su responsabilidad por una cantidad que ellos estimaban en 1.000 millones de dolares” manifestando que “en ese momento se debió de coger esta cantidad y luego ya discutiremos el resto, algo que no se hizo y no se ahora como están las cosas”.

DILACIÓN EN LA TRAMITACIÓN

Pía Iglesias también ha asegurado que uno de los problemas de este caso fue la dilación en el tiempo de la tramitación, “de hasta once años, debido a la vinculación de la acción civil de la penal, en donde estoy seguro que en un par de años aquello estaría resuelto, si se abordara solo lo penal, pero al unirlo, se produjo su dilación en el tiempo”, afirmando también que “ a día de hoy todavía nadie sabe el porqué se produjo el boquete en el casco del barco, que dio lugar a la perdida del fuel y posterior hundimiento del buque, nadie lo sabe, y si lo saben no lo han dicho, y mira que han pasado técnicos por allí”.

VIOLENCIA Y AGREXIÓN SEXUAL SOBRE LOS NIÑOS

Otro de los asuntos abordado por el juez ha sido la violencia sobre los niños, asegurando que “en España a día de hoy la ley prohíbe cualquier tipo de violencia física sobre el niño, salvo los casos lógicamente de contención, en niños de 14 o 15 años, en donde tienes que reaccionar, pero fuera de esto, no se puede permitir ninguna agresión física”, aunque ha admitido que “la respuesta penal que hay ahora puede ser excesiva, pero hay que poner en la cabeza de toda la gente de este país que a un niño no se le puede tocar nunca, no puede haber violencia física de ningún tipo”.

Con respecto a los casos de supuestos abusos sexuales a menores, “en donde el 90% de los casos son niñas”, ha asegurado que en muchas ocasiones se han dictado sentencias condenatorias sin tener pruebas fiables y así ha destacado que “el Tribunal Supremo (TS) ha llegado a decir que el hecho de que una niña lo asegure es prueba sin más, porque una niña no puede mentir y siempre dice la verdad, según aseguraban” pero que para él “son cosas ilógicas”. El magistrado del TSXG ha destacado que de un tiempo a esta parte “en algunas sentencias, algunas de un ilustre gallego como es Luciano Varela, empiezan a decir todo lo contrario, aún no son jurisprudencia, porque son resoluciones un poco aisladas, porque entre tanto ha habido mucha gente condenada porque lo dijo la niña”.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

A preguntas de los medios de comunicación, Pía Iglesias se ha referido también a la pena de prisión permanente revisable, de la que ha dicho que está a favor, incidiendo en que “la veo justísima, porque es una condena más razonable de lo que parece, porque es una pena de privación de libertad que no tiene límite, y con revisión, y que lo que hace es que pasado un tiempo se te revisará” incidiendo en que “el individuo que cortó con una sierra radial a sus dos hijos, que fue el primer condenado, ¿nos interesa que salga a la calle?, a mi no”, ha aseverado.

Con respecto a la situación de los jueces en Cataluña, ha asegurado “que no se como aguantan un minuto más allí”, en donde ha manifestado que el juez Santi Vidal, que fue el encargado de redactar la supuesta Constitución Catalana, “tenía diseñado un plan de sumisión judicial con unas listas con los que eran afectos y con los que no lo eran e indicaciones de lo que había que hacer, por que ellos, aunque parezca mentira, siguen pensando que esto tiene para ellos alguna solución para sus intereses”, ha sentenciado.