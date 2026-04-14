Jóvenes migrantes de Ferrol alzan la voz por la regularización y contra el racismo

Un grupo de jóvenes integrantes de la asociación Movilidad Humana, con sede en Ferrol, ha participado este fin de semana en un encuentro internacional en Madrid organizado por Entre Culturas. En el foro, jóvenes de diferentes países han buscado soluciones a retos globales como la migración, la igualdad o el cambio climático, compartiendo las realidades de su entorno más cercano.

La voz de la juventud migrante

Soledad Lucero, coordinadora general de Movilidad Humana, destaca la importancia del evento. Para la entidad, fundada por mujeres migrantes, es una "`conquista amorosa`" poder llevar las "voces de las jóvenes adolescentes migrantes" del territorio español a un foro europeo, dándoles un espacio para su "cuerpo y realidad".

Las participantes describen la experiencia como muy positiva. "A nosotros, Ferrol, nos ha tratado super bien", comenta Jireh, quien valora conocer las "diferentes perspectivas de la migración". Katia, por su parte, subraya lo interesante que es descubrir los movimientos sociales que existen en los países latinos mientras residen en España.

Regularización, ‘fakes’ y racismo: los grandes desafíos

Una de las principales preocupaciones abordadas ha sido la desinformación. Bajo el lema "Yo no soy fake", los jóvenes han trabajado el pensamiento crítico para combatir los bulos, usando como ejemplo la nueva ley de regularización de migrantes. "Hubo muchísimas noticias que decían, no va a salir, esto en el consejo de ministros no se va a aprobar", explica Scarlet sobre unos bulos que solo buscan alarmar.

Otra de las dificultades inmediatas a las que se enfrentan es el racismo. Una de las jóvenes señala la necesidad de cambiar "el trato hacia nosotros como extranjeros", citando situaciones de discriminación por el color de piel o la manera en que hablamos. Relatan cómo a personas de su entorno les han llegado a acusar de robar en un supermercado o les han mirado "raro" por la calle.

Soledad Lucero recuerda que hay temas que traspasan fronteras y afectan a todos por igual. "Hablamos de una educación que sea accesible, de una sanidad, de una vivienda y de una documentación", explica, defendiendo que es indispensable escuchar todas las voces para construir una sociedad mejor.