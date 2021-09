José Miñones asegura que la transición ecológica “es uno de los motores” de la recuperación económica

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha asegurado que “la transición ecológica es uno de los motores” de la recuperación económica y que el área de Ferrol “representa el polo industrial que entendemos que debe de llevar a Galicia a la vanguardia económica”, en donde ha detallado que la apuesta por el hidrógeno verde por parte del Gobierno central “es ya una realidad”, incidiendo que este tipo de sistema de generación de energía se caracteriza “por su baja contaminación y su constante producción, una propuesta que es irresistible y que va cara a la descarbonización que se busca desde el Gobierno”.

Dichas manifestaciones las ha realizado en el mediodía de este jueves, 23 de septiembre, en el auditorio del CIS Galicia, en Ferrol, durante la clausura de la Jornada Hidrógeno Verde en Galicia, organizada por el Clúster das Enerxías Renovables de Galicia (CLUERGAL) y que ha abordado en varias ponencias y mesas redondas el futuro de este sistema energético, abordado por representantes de empresas y administraciones públicas, en donde también se ha dado cita en la clausura, entre otros, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el alcalde de Ferrol, Ángel Mato (PSOE).

Miñones ha detallado que “hay 1.555 millones de euros destinados al hidrógeno verde en los próximos años, siendo la previsión el movilizar hasta 8.900 millones hasta el año 2030”, en donde según el delegado del Gobierno en Galicia “contamos con un gran apoyo, como son las empresas e industrias privadas”, ya que a su entender “las renovables son el futuro”.

POLÍTICA INDUSTRIAL

José Miñones ha aprovechado su intervención para criticar al Gobierno de la Xunta, al asegurar que “la falta de una política industrial en esta última década en Galicia está teniendo un fuerte impacto, pero ahora toda nuestra comunidad, y especialmente Ferrolterra tienen una excelente oportunidad”, ha destacado, “ya que los fondos de recuperación que tenemos encima de la mesa no los podemos desaprovechar”.

El representante del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha aprovechado su presencia en Ferrol para referirse a que en el próximo mes de marzo se iniciará la construcción de las futuras fragatas F-110 para la Armada Española en las instalaciones del astillero público de Navantia.

EÓLICOS

Miñones ha detallado que es necesario “un debate entre administraciones, más político que técnico”, para abordar “entre Xunta y Estado, para hablar sobre los futuros parques eólicos”, ante el gran rechazo que están generando estos proyectos en la mayoría de localidades de nuestra comunidad.

Precisamente, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha mostrado su preocupación “ya que es imposible que haya hidrógeno verde si no hay energía eólica, algo que debe de quedar claro, y lo que estamos viendo cada día, cada vez con más intensidad, es una oposición frontal a una implantación eólica en Galicia”, reclamando “una posición serena sobre ello”, al incidir que “cuando uno observa en los medios de comunicación anuncios en los que se saca pecho por haber informado negativamente a los parques eólicos tramitados por el Gobierno central, estamos poniendo en riesgo que el hidrógeno pueda ser una realidad en Galicia”.

Por último, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, también se ha referido a esta problemática y ha asegurado que “desde mi punto de vista hay que eliminar las trabas administrativas, pienso que las administraciones tienen que sentarse y si esto no ocurre estimo que en Galicia no se va realizar nunca una política de desarrollo industrial y no vamos a aprovechar el momento que vivimos”.

El regidor ferrolano ha incidido que “desde la Unión Europea se ponen encima de la mesa los recursos y todas las administraciones públicas tienen que apostar por ello”, ha sentenciado.