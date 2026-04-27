José Cope lanza 'El arte de salir ilesa', un manual de defensa personal femenina basado en la prevención y el control del miedo

El responsable de seguridad y defensa personal José Cope, vecino de As Pontes, ha publicado 'El arte de salir ilesa', un libro dirigido especialmente a mujeres que busca dotarlas de herramientas prácticas para sentirse más seguras y saber cómo actuar ante una situación de peligro.

La obra, fruto de años de experiencia impartiendo seminarios por toda Galicia, ya está disponible en Amazon a un precio de 25,99 euros, pero este martes tendrá un lanzamiento especial de 24 horas a solo 12,37 euros.

"Lo que busco no es ganar dinero con el libro, sino que llegue al mayor número posible de mujeres", ha explicado Cope en una entrevista concedida a COPE Ferrol. El autor, que dirige una escuela de defensa personal, ha insistido en que el manual no enseña a agredir, sino a defenderse y a salir indemne ante una agresión. Como recalca, la mejor manera de salir ilesa de una situación peligrosa es, precisamente, no verse involucrado en ella.

La filosofía de 'El arte de salir ilesa' se asienta en tres pilares fundamentales: prevención, actitud y disuasión. "Se trata de buscar lo práctico, directo y pensado para situaciones reales", ha subrayado Cope, que ha impartido formación a más de 1.500 mujeres solo en los últimos cuatro años a través de los seminarios organizados por la Diputación de A Coruña. En su equipo multidisciplinar participan dos psicólogas, profesionales de la seguridad tanto pública como privada y sus propias hijas.

Ante una amenaza, el consejo principal es evitar ser un objetivo fácil y escapar siempre que sea posible. "Lo fundamental es la prevención. No necesitas ser más fuerte, sino reaccionar antes", ha señalado el experto. Sin embargo, cuando escapar no es una opción, el libro incluye técnicas de autodefensa "muy simples y que funcionan", siempre que se ejecuten con decisión, contundencia y determinación. Cope recuerda que "el agresor, el depredador sexual, es un cobarde por naturaleza y no espera una respuesta".

Uno de los mayores retos que las mujeres trasladan durante los seminarios es el miedo a bloquearse. Por ello, el trabajo psicológico resulta central en la formación. "El miedo es como el fuego: si lo controlas, te puede calentar; si no lo controlas, puede quemarlo todo", ha explicado el instructor, que resume la máxima de la intervención en una frase tajante: "Si reaccionas, puedes salir. Si no reaccionas, no vas a salir".

Cope, que comenzó a elaborar este libro en 2009 como un trabajo genérico sobre su propio sistema de defensa, ha moldeado el contenido a lo largo de los años adaptándolo a las demandas reales de las participantes, con un enfoque que trasciende las técnicas físicas y la edad. "Hemos tenido madres con hijas y con nietas; tuvimos un curso con una mujer de 60 años. Al final no es solo técnicas y ejercicio físico, sino que es mucho psicológico", ha destacado.

'El arte de salir ilesa' se presenta como una obra pensada para estar en "todas las librerías y en todos los hogares", con la vocación de que las mujeres se conciencien sobre su seguridad. "Aprendí muchísimo de ellas y sigo aprendiendo todos los días en los seminarios", ha concluido el autor, en un diálogo que refleja el aprendizaje continuo sobre el que se ha construido este proyecto editorial.