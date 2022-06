A segunda edición de Jazz ao Norte volverá ter como escenario o castelo de San Felipe e estreará un novo espazo no Arsenal Militar. O festival, que se presentou hoxe no Teatro Jofre, celebrarase os días 7, 8 e 9 de xullo e contará no seu cartel con Hanna Williams & The Affirmations, Chano Domínguez Trío e Nouvelle Vague. Os dous primeiros concertos, xoves e venres, serán na fortaleza e comezarán ás 19.30 horas. Ao igual que no 2021, o público disporá da posibilidade de acceder en barco, que partirá do peirao de Curuxeiras. O derradeiro, o sábado, terá como marco de fondo a fachada do edificio Balandra, dentro do Arsenal.

Tanto os abonos para os tres días como as entradas para cada un dos concertos estarán á venda na plataforma Entradasatualcance.com. Jazz ao Norte ten este ano, ao igual que na primeira edición, o apoio da Armada, que cede o espazo para a actuación de Nouvelle Vague, e co patrocinio do Xacobeo 21-22. O evento tamén conta coa colaboración de Cervezas Alhambra en liña coa súa aposta por crear experiencias musicais únicas que inviten a gozar das súas cervexas coa mellor banda sonora de fondo.

O alcalde Ángel Mato, explicou durante a presentación do festival que o Concello concibiuno con varios obxectivos, como son “dar un salto de calidade na programación musical da cidade, diferenciarse apostando por un formato menos explotado na comunidade autónoma e exhibir o importantísimo patrimonio histórico de Ferrol”. Destacou que o éxito da primeira edición permite agora continuar o camiño emprendido, “nesta ocasión co apoio do Xacobeo e de Cervezas Alhambra, aos que lles quero agradecer publicamente que se uniran á firme aposta do Concello por Jazz ao Norte”, dixo antes de expresar tamén o seu agradecemento especial á Armada “pola súa permanente colaboración non só nesta iniciativa, senón en moitas outras”.

No acto participaron tamén o concelleiro de Cultura, Antonio Golpe; o axudante maior do Arsenal, capitán de fragata Carlos Sicre; a delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros, e o produtor executivo de Jazz ao Norte, Carlos Montilla. Golpe coincidiu co alcalde en que este ano o festival segue a contar cun cartel “de contrastada calidade” e tamén reiterou o recoñecemento ao apoio da Armada, do Xacobeo e de Alhambra.

Pola súa banda, o axudante maior do Arsenal mostrou a súa ledicia por que o Concello elixira a praza de Armas do antigo Cuartel de Instrucción de Mariñeiría para un dos concertos, e así contribuír á promoción do patrimonio histórico e cultural da Armada. Deste modo, apuntou, “fortalécense os lazos entre a poboación civil e a poboación militar en Ferrol”.

Martina Aneiros destacou que o festival reunirá a “grandes figuras do jazz”, de recoñecido prestixio tanto nacional como internacional, algo no que incidiu especialmente o produtor executivo, que cualificou de “extraordinario” o evento, pola súa dobre vertente, a musical, “con tres figuras top”, como a patrimonial, posto que permite coñecer de cerca tanto o castelo como o Arsenal.