Investigado un joven de 26 años por circular a 141 km/h por una travesía de Fene limitada a 50

La Guardia Civil ha instruido diligencias contra un conductor de 26 años como presunto autor de un delito contra la seguridad vial tras ser sorprendido circulando a 141 kilómetros por hora en un tramo urbano de Fene, donde la velocidad máxima permitida es de 50 km/h.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del pasado 17 de abril, en torno a las 00:19 horas. Una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ferrol se encontraba realizando un control de velocidad en el punto kilométrico 4,300 de la carretera FE-14, en el marco de la última campaña especial de vigilancia intensiva puesta en marcha por la Dirección General de Tráfico (DGT).

El radar detectó un turismo que triplicaba prácticamente el límite legal establecido para la vía, alcanzando los 141 km/h en una zona calificada como travesía. Los agentes procedieron a la intercepción inmediata del vehículo y a la identificación del conductor, un varón cuya edad ha sido confirmada en 26 años.

Dado que el exceso de velocidad superaba en más de 60 km/h el límite genérico para vías urbanas y travesías, la conducta sobrepasa el umbral administrativo para constituir un ilícito penal tipificado en el Código Penal.

Las diligencias instruidas por un supuesto delito contra la seguridad vial han sido ya remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Ferrol, que será el encargado de determinar las responsabilidades penales correspondientes.