El PP insta a Mato a garantizar la seguridad vial de los peatones en la calle Basanta

Los concejales del Grupo Popular en Ferrol, Alejandro Padilla y José Tomé, instaron este miércoles al gobierno de Mato a corregir las deficiencias detectadas en la reciente urbanización de la calle Basanta.

Para los populares la finalización de esta obra se une a otras, que se están ejecutando o ya ejecutadas, que demuestran la falta de planificación por parte del alcalde que deja todo a medias. “Ángel Mato es un alcalde a medias, la falta de un proyecto de ciudad y su incompetencia hace que todas las obras finalizadas estén a medias y mal planificadas” ,aseguró Padilla Rodríguez.

Reurbanización de la Calle Basanta. FOTO: PP Ferrol









La calle Basanta se une, así, a la calle Espartero, el mercado de Caranza, las aceras al cementerio de Serantes, que no se han hecho en su totalidad, o el desbroce de una parte del talud de As Pías " que solo se hizo para sacarse una foto", aseguran desde el PP, que son actuaciones a medio hacer "por la falta de gestión de este gobierno que no tiene hoja de ruta definida y basa su día a día en la improvisación".

Así, Padilla Rodríguez reveló que, tras una inversión de más de 400.000 euros, a través del POS del 2019, la segunda fase de la calle Basanta está incompleta y tiene graves deficiencias para la seguridad de los peatones. “El gobierno está más preocupado de dar paseos para sacarse fotos que de supervisar la finalización de las obras, de lo contrario se habría dado cuenta de las graves de deficiencias en materia de seguridad vial y de accesibilidad que presenta esta actuación”.

Por su parte, José Tomé reveló que “en el tramo de la calle Basanta que linda con el Concello de Narón no hay aceras y los peatones tienen que invadir la calzada”, algo que no se explica. A esto se suma que este tramo termina en una zona de zahorra con numerosos baches y cuando llueve se convierte en una zona impracticable para los viandantes.

Deficiencias detectadas en la Calle Basanta por el PP de Ferrol. FOTO: PP Ferrol









" Además no se han tenido en cuenta medidas de accesibilidad. Las personas que utilizan silla de ruedas o las que lleven un carrito de bebé deben bajarse de la acera en determinados tramos, ya que no se han retranqueado los puntos de luz que siguen en mitad de la acera resultando intransitable”, advirtió. Y a esto se suman las deficiencias detectadas por los populares en la señalización vertical.

Después de tantos años de espera, en el 2005 se ejecutó la primera fase de urbanización de la calle Basanta, y desde el PP de Ferrol creen que los vecinos se merecen una actuación completa y con las medidas de seguridad y accesibilidad necesarias.

Piden al gobierno de Mato que corrija las deficiencias y que continúe el último tramo de aceras hasta el límite con el Concello de Narón cumpliendo, así, otro de los objetivos de esta segunda fase: mejorar la comunicación con el barrio de Santa Cecilia de Narón, recordó el edil José Tomé.