El PP insta al gobierno de Mato a que la ORE y el plan de movilidad vayan de la mano

El concejal del Grupo Popular Javier Díaz solicitó este miércoles al gobierno de Ángel Mato consenso a la hora de redactar y ejecutar la ORE y el plan de movilidad para evitar contradicciones que terminarán perjudicando no solo a los ferrolanos, sino también a las personas que visiten la ciudad. Así lo han trasladao en las reuniones celebradas de la mesa de movilidad, sin que hasta ahora, según el PP se haya tenido en cuenta su aportación.

“La ORE debe coordinarse al 100% con el plan de movilidad, el concejal de Seguridad debe estar presente en las reuniones de la mesa y tomar buena nota de las consideraciones aportadas por los empresarios, vecinos, administraciones públicas, centros educativos y partidos políticos que participamos en dicha mesa”, declaró el concejal. Critican que el concejal de Seguridad no ha participado en la mesa de movilidad y creen que no existe comunicación entre los integrantes del gobierno y que no trabajan de manera transversal.





El Grupo Popular presentó alegaciones hace tres semanas al borrador de la ORE y afirman desconocer cuál es la decisión del gobierno al respecto. “No sabemos si van a aceptar las alegaciones que presentamos o si el borrador de la ORE seguirá igual, algo que entendemos totalmente descabellado por lo que solicitamos que se consensúe y evolucione en consonancia al plan de movilidad", declaran los populares.

Por otro lado, y en relación a las declaraciones del concejal de Urbanismo sobre la unanimidad en el pacto de movilidad, desde el Grupo Popular quieren aclarar que ya adelantaron en la mesa de movilidad que están a la espera de concreciones, una cuantificación de acciones y que se hable de financiación, "pues de lo contrario solo tendríamos papel mojado, una mera declaración de intenciones que quedaría encerrada en un cajón", advirtió el concejal. “Queremos menos anuncios y más trabajo, coordinación y transversalidad, no permitiremos que el gobierno cierre perimetralmente Ferrol para terminar de hundir a la ciudad”, concluyó el edil popular Javier Díaz.