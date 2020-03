Inaugurada la pasarela peatonal que comunica los barrios de Santa Mariña y Ensanche A

En la mañana de este martes, 3 de marzo, ha quedará abierta a los ciudadanos la nueva pasarela peatonal que comunica los barrios de Santa Mariña y el Ensanche, y que sirve para salvar las vías del tren. Se trata de una infraestructura fuertemente demandada por los ciudadanos durante muchos años y que fue contratada durante el anterior mandato.

El alcalde, Ángel Mato, aseguraba que “no se trata de una inauguración”, ya que la actual legislación no lo permite, por estar en precampaña electoral, y que este acto “de lo que se trata es de poner a disposición de los ciudadanos una infraestructura ya finalizada”.

Aseguró Mato que para su materialización “fue necesario hacer frente a varios contratiempos” y que espera que sirva “para eliminar barreras entre estos dos barrios”.

CRÍTICAS VECINALES

A pesar de no ser una inauguración, se convocó a los vecinos, muchos de los cuales han mostrado su disconformidad, al trasladar que “se invirtió una gran cantidad de dinero solo vale para el paso de peatones, y no de vehículos”. También han criticado que “cuando se construyó el Acceso Norte se dejó un acceso para poder construir una pasarela para vehículos y ahora dicen que no cabe, este es un cachondeo”.

La pasarela está elaborada en hierro y descansa sobre una estrúctura de hormigón

OPOSICIÓN

A la apertura de esta pasarela, no acudió ninguno de los concejales del PP, al estimar que “se trata de una inauguración” y por ello consideraron que no era prudente estar presente, mientras que los que si acudieron fueron los portavoces de Ferrol en Común y BNG.

El primero de ellos, Jorge Suárez, en cuyo mandato se adjudicó esta obra, destacaba que “esta infraestructura va a posibilitar la unión entre los vecinos de ambos barrios, salvando las vías del ferrocarril”.

En este acto estuvieron los dos concejales del BNG, ya que fue precisamente este grupo municipal el que más demandó, con mucha insistencia, durante el pasado mandato esta pasarela.

Así, Iván Rivas, aseguraba que “tras esta pasarela quedan todavía pendientes otras actuaciones en la zona, como el talud de la calle Loureiro o la comunicación rodada”.