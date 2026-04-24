Inaugurada en Ferrol la primera Feria del Libro de Galicia de 2026 reivindicando la lectura para ser “más eficaces y libres”

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela (PP), presidió este jueves al mediodía la inauguración de la Feria del Libro de la ciudad, primera parada del circuito gallego de 2026, con una defensa entusiasta del hábito lector. "Leer es una de las formas más eficaces de ser libres", afirmó el regidor ante el alumnado del colegio Ángela Ruiz Robles, parafraseando al filósofo Emilio Lledó, en un acto que llenó la plaza de la Constitución de escolares, autores y libreros.

Rey Varela celebró "la feliz coincidencia" de arrancar el calendario de ferias precisamente el Día del Libro y agradeció a la escritora y docente ferrolana Cristina Otero que aceptase pronunciar el pregón. "Es la gran protagonista de este día", señaló antes de recordar que Otero es autora de ‘Xanelas no mundo’, un título que le sirvió para trazar un paralelismo: "Eso es lo que nos permiten los libros: que todos podamos abrir nuevas ventanas, imaginar, adquirir nuevos conocimientos, construir nuevos mundos y ponernos en el lugar de otras personas".

El alcalde subrayó asimismo la sintonía institucional que rodea al evento. "Me da gusto que siga habiendo cosas que nos unan a todos, y creo que el libro es una de ellas", declaró ante el director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, y la diputada provincial de Cultura, Natividade González. Un agradecimiento que extendió de manera especial a los libreros, "por su trabajo en esta feria, pero también los 365 días del año".

Por su parte, Anxo M. Lorenzo puso en valor los datos que dibujan a Galicia "cada vez más lectora": según cifras aportadas por la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude, un 96,5 % de la población lee de forma frecuente —casi dos puntos por encima de la media estatal— y la lectura habitual u ocasional en gallego creció cerca de nueve puntos, hasta alcanzar el 72 %. El director xeral defendió las ferias como "escaparates de nuestros profesionales y una oportunidad única para abrir la puerta, tal y como indica el lema de este año, a universos infinitos".

CUATRO INTENSOS DÍAS

La Feria del Libro de Ferrol permanecerá abierta hasta el próximo domingo, día 26, con ocho librerías y dos editoriales participantes.

A lo largo de la semana desfilarán por las casetas más de 25 escritores en firmas de ejemplares y se desarrollarán actividades que incluyen teatro infantil, un cuentacuentos musical, presentaciones, mesas redondas y una lectura homenaje a Otero Pedrayo.

Ferrol abre un calendario que recorrerá trece localidades gallegas hasta finales de agosto. El relevo lo tomará Santiago de Compostela en mayo, y el circuito se cerrará en Monforte de Lemos a finales de agosto, en el marco de un apoyo autonómico que supera los tres millones de euros en convocatorias de promoción, producción y edición del libro en gallego, además de iniciativas como el servicio móvil ‘A Furgoteca’ y el Plan de dinamización de la Lectura Galega.