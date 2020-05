Hosteleros: ganas de abrir, riesgo de cerrar

Ansia por reincorporarse a la normalidad y reencontrarse con los clientes más fieles, pero temor a una sangría de pérdidas o a que el paso de las semanas incluso les impida volver a alzar la verja.

Así se debaten los hosteleros en las jornadas previas a su teórica entrada en el escenario de la desescalada, cuya fase 1 contempla la reapertura de terrazas al 50 % de su capacidad. El interior, sus propias y legendarias barras, tendrán que esperar a un avance en la lucha contra la pandemia.

El presidente de los hosteleros de Ferrol es el titular de uno de los cafés más emblemáticos de la ciudad. El Avenida, en la céntrica plaza de España, tiene una docena de trabajadores, algo que no es habitual en el sector ferrolano, pero que se justifica por la amplitud del local y por su ingente clientela, ahora replegada en sus casas.

Parte de su fama, casi 69 años de historia a su espalda, se la han reportado los churros, que en otro momento despacharía a velocidad de vértigo.

Es Emilio Vázquez, que avanza a Efe que algún establecimiento "se decidió" a recibir clientes desde el próximo lunes. Y es que asumir "gastos para ganar una cantidad muy pequeña" no anima a todos: "La mayoría, con el 50 % de las terrazas, tampoco se animan".

GASTOS

"No ven suficiente dos o tres meses para afrontar gastos, abrir ya supone dos personas", dice el profesional, que eleva a unos "65 euros al día" el desembolso que conlleva reincorporar a esos empleados.

Sin embargo, el máximo responsable de la asociación ferrolana de hostelería destaca que la crisis sanitaria exige "una persona para que esté todo muy limpio y una en la cocina" en el caso de su cafetería.

Las puertas de los negocios de hostelería llevan casi dos meses cerradas - FOTO: EFE / Kiko Delgado

Son casi "200 euros de coste y calculamos una caja de 250", pero hay más adversidades: "En Galicia decidiremos el día que llueva si abrimos". Es más, incide en que la "gente tiene un horario para salir y puede que salga con miedo, no va a salir loca a tomar cafés y cañas".

Vázquez sitúa como "insuficiente" la restricción al 50 % y alude a aquellos que sin "terraza no podrán abrir" hasta finales de mes o inicios de junio.

Considera que el principal problema vendrá con los negocios pequeños, que tienen "también terraza pequeña", y que son "en su mayoría familiares". No se esconde, "hay una posibilidad de que en el camino se quede un 5 %" de los bares ferrolanos: "No les interesa abrir, hay un montón de inconvenientes; hay dueños de una edad que ya no les vale la pena".

BARRIO DE ULTRAMAR

En el barrio de Ultramar, el que mayor crecimiento urbanístico y poblacional ha experimentado en la ciudad en las dos últimas décadas, hay movimiento en el “Vintage Café”. Lo regenta José Luis Quintía, con dilatada experiencia en algunos de los locales con más clientela de Ferrol. Se lanzó a devolver la luz a un antiguo negocio y lo ha convertido en centro de atracción por su servicio, que ahora se verá restringido.

"Estamos esperando a que salga en el BOE cuál es la distancia con la que vamos a tener que separar las mesas y las medidas higiénicas", afirma a Efe.

Por lo pronto, aunque aguardará a la fase 2, ya las tiene "separadas todas a metro y medio, si son dos tendremos que suprimir una más; tenemos la suerte de tener un local amplio, perdemos cuatro".

José Luis Quintía midiendo la distancía entre mesas de la terraza de su local - FOTO: EFE / Kiko Delgado

De esta forma, mantendrá casi una decena de puntos, "no habría mayor problema", pero en la "terraza de seis pasamos a tres".

¿Cómo solventarlo? Quintía matiza que convierte "dos pequeñas en una grande con capacidad para 10 personas para que no haya problema".

Las semanas previas serán las que permitan recibir "el material que compramos", desde "felpudos para desinfectar los zapatos" a mascarillas o lo preciso para "desinfectar bien" después de que alguien vaya al baño o abandone una mesa.

Mientras espera a la normalidad, desea que el gasto se transforme en tranquilidad para volver a atraer a los suyos.