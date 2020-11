Hosteleros de Ferrolterra se declaran "cansados de promesas" de ayudas y piden rebajar las tasas

Integrantes de la recién creada Asociación de Hosteleros y Autónomos (A.H.A.) de Ferrolterra han denunciado que la situación entre muchos de sus miembros "es preocupante" y, con respecto a las convocatorias de las ayudas, han criticado que cada día que se levantan ven "que hay una noticia nueva, se cambia la forma de la estrategia", de lo que se han declarado "un poco hartos". "Estamos cansados de promesas", ha esgrimido Toni Torres, uno de sus portavoces.

En una comparecencia ante los medios en el Ayuntamiento de Ferrol, en compañía del portavoz del grupo municipal del BNG, Iván Rivas, Torres ha detallado que "hay unas tasas municipales que deberían de estar ya desvinculadas de los negocios de hostelería desde hace días, pero no sucede".

Al tiempo, ha criticado a los políticos de los gobiernos de todos los ámbitos, "porque parece que no saben lo que ocurren en la calle, les preguntas si ellos ven lo que ocurre ahí afuera y te dicen que a ellos también les gustan los bares". "Pero nosotros les decimos que no están tomando decisiones hacia el pueblo", ha contrapuesto.

Otra integrante de esta asociación, Azucena Rico, ha detallado que en el caso concreto del ocio nocturno "se lleva trabajado en ocho meses tan solo mes y medio, estando totalmente abandonados". "A mí, particularmente, me acaban de pasar un recibo del agua, recogida de basuras y saneamiento por 238 euros de estos dos últimos dos meses, con el local cerrado, de los cuales 10 euros estimaron que era de consumo y el resto tasas, impuestos y demás", ha advertido.

En esta coyuntura, ha concluido que no se puede "sobrevivir con unos gastos brutales sin tener ingresos". "Si no nos dejan trabajar, no nos pueden cobrar", ha zanjado.

MOCIÓN AL PLENO

Por su parte, Iván Rivas, ha detallado que el grupo municipal del BNG va a presentar una moción al pleno de Ferrol para “buscar soluciones a la crisis económica que está generando esta crisis sanitaria”, al mismo tiempo que ha criticado que los problemas que denuncian los hosteleros se producen “tras haber superado una primera ola en primavera y saber que íbamos a tener una segunda, sin haber tomado decisiones, tanto desde el Gobierno de la Xunta como desde el ámbito municipal, en donde lo único que tenemos son anuncios, sin medidas paliativas”.

Desde el BNG se reclama en dicho texto “la suspensión de las tasas de suministro de agua, de recogida de residuos sólidos urbanos y de la depuración, de manera inmediato y con carácter retroactivo, ya que esto no se puede permitir”, además de promover “una línea de ayudas directas” hacía estos autónomos.