Hosteleros y autónomos se vuelven a manifestar por Ferrol y aseguran que “si no puedo trabajar no puedo pagar”

Alrededor de un centenar de personas se han manifestado en la mañana de este miércoles, 3 de febrero, por las calles de Ferrol en una movilización convocada por el colectivo “Hostaleiros e Autónomos Ferrolterra” (HAF), para demandar soluciones para este colectivo ante el cierre de sus negocios, ya que “si no puedo trabajar, no puedo pagar”, tal y como ha reseñado uno de los portavoces de este colectivo, Toni Torres.

Así, la protesta se han iniciado a las 11,00 horas con una concentración ante el edificio administrativo de la Xunta en la plaza de España, en donde muchos de los participantes hicieron sonar sus potas y cacerolas, para luego discurrir por la calle Real y realizar otra parada en la plaza de Armas, ante el Ayuntamiento de Ferrol, antes de retomar la marcha y poner fin a esta protesta ante la sede de la Cocina Económica, en la calle Rubalcaba, una manera simbólica de representar este colectivo que “este puede ser el final de muchos hosteleros y autónomos si no se actúa ya”.

EXIGENCIAS DE LAS AYUDAS

Según Torres “la manifestación hemos decidido hacerla en horario de mañana porque ahora estamos ya todos cerrados y tiene una mayor repercusión” ha reseñado en declaraciones a Europa Press, en donde ha detallado que “los hosteleros siguen igual, a pesar de los grandes titulares en los medios de comunicación, las ayudas no llegan a nada, por llamarlas de alguna forma, en donde la aportación es cero, ya que se me exige mantener mi negocio abierto tres o seis meses y para ello me indemnizas con 3.000 euros, pero es mucho más caro mantener un negocio cerrado durante este tiempo”.

Toni Torres también se ha referido a las aportaciones a las salas de conciertos, “que son miserables, ya que hablan de 20.000 euros, pero lo que te exigen te sale en unos 25.000 euros, más o menos, en donde además hay que aportar un dinero anticipado, ya que el IVA te lo van a cobrar, con la exigencia de una contratación de quince grupos hasta el 31 de octubre, por lo que estimamos que las ayudas no son reales.”

CONTINUAR CON LAS MOVILIZACIONES

Torres ya ha adelantado que “vamos a continuar manifestándonos porque no hay ningún tipo de ayuda, ya que aquí lo que no se puede hacer, es no tener un negocio, por que tiene que estar cerrado a pesar de querer trabajar, y tienes que seguir pagando los impuestos, ya que te llega el cargo todo, en donde lo único que te están haciendo es pagando la cuota de autónomo, pero si no facturas nada, no ganas nada, entonces es imposible”.

Es por ello que uno de los portavoces de “Hostaleiros e Autónomos Ferrolterra” ha detallado que “mientras no tengamos unas indemnizaciones reales, nos seguiremos manifestado, ya que si no puedo trabajar no puedo pagar, y alguien se tiene que hacer cargo”, ha sentenciado.