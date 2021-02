Hosteleros y autónomos regresan este miércoles a las calles de Ferrol con el apoyo de la distribución

Un miércoles más hosteleros y autónomos regresan a las calles de Ferrol para demandar un rescate de sus negocios, y en esta ocasión lo vuelven a hacer con el apoyo de las empresas de distribución, cuyos vehículos de reparto vuelve a manifestarse para dar respaldo a sus clientes.

Así, a las 11,00 horas esta previsto que los camiones y furgonetas de reparto de mercancías partirán desde A Malata, pasando por el puerto de Ferrol, avenida de Esteiro, Trinchera, Nicasio Perez, carretera de Castilla y acceso al barrio de A Magdalena.

La otra marcha será a pie desde la plaza de España, ante el edificio administrativo de la Xunta, a las 11,30 horas, para luego ir a pie hasta la plaza de Armas y reunirse allí, ante el Ayuntamiento de Ferrol, con los vehículos de destribución.

La protesta está convocada una vez por Hostaleiros y Autónomos Ferrolterra (HAF) que siguen convocando esta protesta ante “la falta de recursos que tenemos en nos nuestros sectores, provocado por la mala gestión de los políticos de los ayuntamientos, Xunta y Estado, lo que está provocando que muchos compañeros tengan que cerrar sus puertas y despedir a sus empleados, llevando a la ruina a muchas familias”.

Aseguran desde esta entidad que “las indemnizaciones prometidas o no llegan o llegan demasiado tarde y de forma insuficiente, ya que no podemos continuar pagando el 100% de los impuestos, alquileres y demás gastos cuando no tenemos ingresos, la propia administración fue quien nos cerró la puerta con las sus malas políticas sin ninguna alternativa”.