Hostelería, ocio nocturno y cultura se vuelven a manifestar en Ferrol “porque las ayudas no han llegado”

Los profesionales de la hostelería, ocio nocturno y cultura, tanto empresarios como trabajadores, se han vuelto a concentrar en la tarde de este miércoles, desde las 19,00 horas, en la plaza de Armas de Ferrol, en donde incluso han realizado una pancarta humana en las escaleras de acceso al Ayuntamiento, en la que se podía leer “Deixadesnos sen traballo e sen futuro a hostelería morre”.

Convocados de nuevo por “Hostaleiros y Autónomos Ferrolterra” los participantes han querido llamar la atención de las administraciones públicas ante la falta de ayudas.

Uno de los portavoces de este colectivo ha destacado que “nada ha cambiado, mucha promesa y poca ayuda, que además lleva demasiada letra pequeña”.

Y es que aseguran que a pesar de las palabras de la clase política lo cierto es que todavía no han percibido ningún tipo de compensación económica por la obligatoriedad de tener sus locales cerrados en las semanas anteriores, incidiendo en que las aperturas, aquellos que las han podido realizar, “no valen para callarnos, ya que no estamos en tiempo de limosnas, estamos en tiempos más duros que todo eso y bajar los brazos en este momento es rendirse y no estamos dispuestos a que se nos calle”.