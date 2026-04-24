El Hospital Ribera Juan Cardona refuerza su unidad de rehabilitación con tecnología de última generación y más especialistas

El Hospital Ribera Juan Cardona ha anunciado un importante refuerzo de su servicio de rehabilitación mediante la ampliación de su equipo de profesionales y la incorporación de nueva tecnología terapéutica, con el objetivo de dar una respuesta más eficaz a las patologías que causan incapacidad funcional y bajas laborales prolongadas.

La unidad, que ahora integra a 15 fisioterapeutas y una médico rehabilitadora con formación específica en patología musculoesquelética cronificada, ha sumado a su cartera de servicios equipos de última generación. Entre ellos se encuentran un sistema super inductivo, radiofrecuencia y ondas de choque, herramientas que permiten abordar las lesiones de forma más precisa, facilitando la regeneración de tejidos, el control del dolor y la mejora funcional en una amplia variedad de casos.

“Ante los datos recientemente publicados sobre la problemática que supone el alto absentismo laboral por bajas médicas de larga duración, consideramos crucial ofrecer un servicio de Fisioterapia especializado por patologías para tratar a la población que está a la espera de un servicio tan importante como es la Rehabilitación”, explicó el gerente del hospital, Javier Atanes.

El nuevo modelo de trabajo apuesta por un abordaje activo del paciente, en el que la educación, el movimiento y la implicación personal en el proceso de recuperación son pilares fundamentales. El objetivo no se limita al alivio sintomático, sino que busca recuperar la funcionalidad, mejorar la autonomía y promover una reincorporación progresiva a la vida cotidiana, previniendo además futuras recaídas y fomentando hábitos de vida más saludables.

El servicio ha diseñado programas personalizados como la escuela de espalda y el ejercicio terapéutico individualizado, especialmente dirigidos a dolencias de alta prevalencia como las lumbalgias y cervicalgias mecánicas, que afectan a más del 80% de las personas en algún momento de su vida y representan la primera causa de discapacidad y absentismo laboral en el entorno socioeconómico actual.

Además de la atención ambulatoria, el servicio cuenta con profesionales que colaboran de manera coordinada en la atención a pacientes hospitalizados, ofreciendo un apoyo adicional en procesos que requieren un seguimiento más global.

Con esta actualización, el Hospital Ribera Juan Cardona, integrado en el grupo Ribera, refuerza su compromiso con una atención sanitaria de calidad, centrada en la especialización de sus profesionales y en la incorporación de recursos que respondan a las necesidades reales de los pacientes.