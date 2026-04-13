La Guardia Civil exhibirá en Pontedeume sus capacidades operativas en una jornada solidaria

La Guardia Civil ha organizado una exhibición solidaria en el Pabellón Municipal de Deportes “A Casqueira” de Pontedeume, un evento abierto a la ciudadanía que combinará la muestra de capacidades operativas de sus especialidades con una campaña de recogida de alimentos imperecederos.

La cita será el próximo martes, 5 de mayo, en dos franjas horarias diferenciadas. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, la actividad estará destinada a escolares, mientras que por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, podrá ser visitada por el público general en la Avenida do Peirao, s/n.

Durante la jornada, distintas unidades y especialidades del instituto armado realizarán exhibiciones en directo de sus técnicas de intervención y capacidades operativas, con el objetivo de acercar la labor de la Guardia Civil a la sociedad y fomentar valores de seguridad y solidaridad.

La entrada a la exhibición será libre, si bien los organizadores animan a los asistentes a colaborar donando alimentos no perecederos. “Tu aportación marcará la diferencia”, destacan fuentes de la organización, que canalizarán los productos recogidos a través de entidades sociales locales.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil refuerza su compromiso con la comunidad, combinando la transparencia institucional y la divulgación de su trabajo con un fin benéfico en el municipio de la comarca del Eume.