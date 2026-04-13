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La Guardia Civil exhibirá en Pontedeume sus capacidades operativas en una jornada solidaria

El Pabellón “A Casqueira” acogerá el 5 de mayo demostraciones de especialidades y una campaña de recogida de productos no perecederos

Cartel del acto programado para Pontedeume

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Cartel del acto programado para Pontedeume

Javier García

Ferrol - Publicado el

1 min lectura

La Guardia Civil ha organizado una exhibición solidaria en el Pabellón Municipal de Deportes “A Casqueira” de Pontedeume, un evento abierto a la ciudadanía que combinará la muestra de capacidades operativas de sus especialidades con una campaña de recogida de alimentos imperecederos.

La cita será el próximo martes, 5 de mayo, en dos franjas horarias diferenciadas. Por la mañana, de 10:00 a 14:00 horas, la actividad estará destinada a escolares, mientras que por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas, podrá ser visitada por el público general en la Avenida do Peirao, s/n.

Durante la jornada, distintas unidades y especialidades del instituto armado realizarán exhibiciones en directo de sus técnicas de intervención y capacidades operativas, con el objetivo de acercar la labor de la Guardia Civil a la sociedad y fomentar valores de seguridad y solidaridad.

La entrada a la exhibición será libre, si bien los organizadores animan a los asistentes a colaborar donando alimentos no perecederos. “Tu aportación marcará la diferencia”, destacan fuentes de la organización, que canalizarán los productos recogidos a través de entidades sociales locales.

Con esta iniciativa, la Guardia Civil refuerza su compromiso con la comunidad, combinando la transparencia institucional y la divulgación de su trabajo con un fin benéfico en el municipio de la comarca del Eume.

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