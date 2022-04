El Grupo Popular registra una moción en apoyo al legado ferrolano de González-Llanos

El portavoz del Grupo Popular ferrolano José Manuel Rey afirmó que “una ciudad no ganará su futuro sino es capaz de reconocer el legado de aquellos que contribuyeron a su creación y este es el caso de José María González-Llanos Caruncho”.

Rey Varela recordó la dilatada trayectoria de este ilustre marino e ingeniero naval ferrolano y la impronta que tuvieron en nuestra ciudad sus hitos. “Creó en 1938 la Escuela de Aprendices, una auténtica precursora de la formación profesional y del conocimiento adquirido del naval por muchas generaciones de ferrolanos, dos años más tarde la Fenya, empresa naval que creó patentes para equipos eléctricos y en 1941 la antigua Astano” en la que trabajaron miles de ferrolanos y ferrolanas que vivieron con hitos históricos imborrables como la botadura de petrolero “Arteaga” en 1972.

Rey Varela aclaró que una moción generalista basada en una resolución de la Ministra de Defensa retirando el nombre de González-Llanos del Arsenal de Ferrol buscando el cumplimento de la memoria histórica, no puede votarse en contra en un pleno municipal que debe cumplir la ley, guste o no, tal y como ya manifestó el portavoz popular en el pleno del 24 de septiembre de 2009 en referencia a este caso y al del soldado Lois. "Pero tampoco puede extender sus efectos más allá del ámbito material, temporal o teleológico de la ley. Y tampoco puede confundirse con un procedimiento administrativo para retirar una estatua, tema que no fue sometido a votación y que no compartimos", afirmó.

El Grupo Municipal Popular presentará al pleno de fin de mes una moción para solicitar el reconocimiento del legado de José María González-Llanos Caruncho.

“Queremos que la corporación se comprometa a reconocer el legado en nuestra ciudad de González-Llanos, así como, reiterar el apoyo democrático a la estatua eregida en su nombre a iniciativa popular, aprobada por acuerdo plenario el 23 de marzo de 1998”, afirman desde el PP.

Además, instan al Gobierno municipal a convocar este año el premio de investigación de ingeniería naval y arquitectura González-Llanos y el de investigación de ciencias Ángeles Alvariño, paralizados desde el 2018, a pesar de que se vienen convocando bianualmente por acuerdo plenario de marzo de 1984, recordó el portavoz popular José Manuel Rey Varela.