El Grupo Popular presenta una propuesta de mínimos para salvar el presupuesto de Ferrol

El portavoz del Grupo Popular José Manuel Rey Varela presentó este jueves al gobierno local una propuesta de mínimos para salvar el borrador presupuestario del 2021. Recordó el portavoz de los populares que no son una oposición al uso y que no están dispuestos a condicionar aún más el futuro de la ciudad con un "no".

“Como oposición responsable y constructiva que somos tenemos la responsabilidad de presentar propuestas para mejorar el presupuesto y comprometer más ayudas e inversiones que redunden en beneficio de todos, sobre todo, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo”, aseguró el popular.

Según comunican se trata de "propuestas pensadas para ayudar a los ferrolanos, están dirigidas al ámbito económico, al social y a la transformación de la ciudad con una clara apuesta por la conservación y el fomento del empleo".

El grupo Popular consiera que las personas son los primero y creen que la administración local debe de proteger a los vecinos: " Las decisiones políticas y la pandemia han originado que muchas familias lo estén pasando mal en estos momentos, por eso solicitamos una mínima bajada de impuestos para aliviar la presión fiscal que están soportando. Un plan de empleo municipal, por 1,5 millones de euros, con el que facilitar la reincorporación al mercado laboral y una bajada de impuestos, propuestas para afrontar las principales preocupaciones de los ferrolanos: el empleo y el apoyo a las familias”, afirmó.

El Partido Popular ferrolano propone una rebaja de impuestos y de tasas y una simplificación administrativa para favorecer el asentamiento, la apertura y la consolidación de empresas y de actividad comercial en nuestra ciudad.

Creen que es necesaria una línea de ayudas sociales directas, dotada con 1,5 millones de euros, a las familias que peor lo están pasando, y recuerdan que tienen un proyecto de ciudad y proponen la incorporación de 25 medidas por un importe de 9 millones de euros que responden a iniciativas aprobadas por el pleno en estos dos años.

Solicitan que se mejore la transparencia y la participación de los grupos municipales en la gestión municipal a través de fórmulas de cogobernanza, "que permitan salir a la ciudad de la parálisis en la que se encuentra por culpa de la decisión de gobernar con ocho concejales", concluyó el portavoz popular José Manuel Rey.