El Grupo Popular acusa a Mato de "dejar la ciudad a monte"

Los concejales del Grupo Popular Alejandro Padilla y José Tomé denunciaron este miércoles el total abandono que sufre la ciudad en cuanto a la prestación de diferentes servicios por la dejadez del gobierno de Mato.

“Desde que Ángel Mato es alcalde el número de servicios sin contrato es mayor, no ha movido un dedo para solucionarlo y un contrato que regularizó, como el servicio de baches, durará solo durará unos meses” lamentó Padilla.

Creen que los contratos más importantes como la recogida de basura, la limpieza viaria, la iluminación o el mantenimiento de parques y jardines no son prioritarios para el alcalde y que "los tiene guardados en un cajón esperando que pasen estos cuatro años. Mato tiene Ferrol a monte y no le importa en absoluto el estado de dejadez en el que está la ciudad, sino no se puede explicar que tenga todos los servicios sin contrato”.

Estado que presenta la mediana en la Avenida de As Pías. FOTO: PP Ferrol

El popular recordó que existen acuerdos plenarios para regularizar servicios como el de parques y jardines que el Gobierno de Ángel Mato incumplió. “Los trabajadores hacen todo lo que pueden, pero la pasividad de Mato por regularizar los servicios aboca a que Ferrol esté en un lamentable estado y que los trabajadores hagan su trabajo en peores condiciones”.

Además, acusaron a Mato de falta de control en los servicios. “Los ferrolanos están pagando unos impuestos para que su ciudad se mantenga limpia, cuidada y en buen estado, sin embargo Ángel Mato mantiene los servicios en situación irregular”.

“Gracias a Ángel Mato, para andar por Ferrol tienes que ir mirando hacia el suelo para no tropezar con un bache, una acera rota o para esquivar la maleza que invade las aceras” aseguró Padilla.

EXIGIR CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

Por su parte el concejal José Tomé recordó a Mato que las empresas que en la actualidad prestan los servicios para el Concello de Ferrol y tienen sus contratos vencidos se rigen por los pliegos de condiciones que en su día fueron aprobados y son en los que se basan para hacer las certificaciones mensuales de los trabajos. Por eso, “las empresas tienen la obligación de cubrir las bajas laborales, las vacaciones y permisos del personal, sin embargo estamos viendo como en la ciudad y en el rural cada día que pasa los servicios van a peor” advirtió el popular.

Estado que presenta la calle Máximo Ramos en Ferrol. FOTO: PP Ferrol

Los populares comprueban diariamente las numerosas y reiteradas quejas vecinales sobre siegas, desbroces y podas que no se hacen con la periodicidad que les corresponde y en algún caso, como en las podas, las ramas de los árboles ya tocan las fachadas de los edificios con el consiguiente perjuicio para los vecinos. “Los ferrolanos están pagando unos servicios de primera y como se puede comprobar no tienen la calidad que deberían”.

Recuerdan que en las estaciones de primavera y otoño se tienen que reponer 40.000 unidades de la flor de temporada, tal y como recoge el pliego de condiciones, trabajos que debería supervisar el gobierno de Mato para su total cumplimiento. “La dejadez de Mato y de su gobierno afecta a los todos los ferrolanos, pero también a la imagen de nuestra ciudad que no se merece este aspecto de abandono generalizado”, concluyó el edil José Tomé.

