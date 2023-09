El Grupo Municipal Socialista de Ferrol denuncia el tapado “exprés” de los restos de San Francisco

El grupo municipal socialista de Ferrol acusa al Partido Popular de "pasar de nuevo el rodillo", en este caso enterrando los restos medievales de hallados en la calle San Francisco, "haciendo caso omiso a los grupos de la oposición y de muchas entidades y vecindario, que en estos últimos días se han manifestado a favor de conservar y poner en valor dichos vestigios", argumentan.

Los socialistas denuncian que este tapado "exprés" se producía al mismo tiempo que en el pleno se estaba preguntando por el futuro de los restos, y cuando el PSOE pedía una comisión especifica y un pleno extraordinario para abordar la moción presentada el miércoles.

"Es una auténtica tomadura de pelo y una falta absoluta de respeto", aseguran desde el GMS, al tiempo que añaden que "nosotros no presentamos por la vía de urgencia la moción en aras a un acuerdo que teníamos los grupos con respecto a no alargar el orden del día del pleno por los actos de Sana Ramón y de Vila do Conde, y el Partido Popular utilizó dicho acuerdo para actuar rápidamente y tapar unos restos de gran importancia para la ciudad".

Criticaron también las manifestaciones del regidor ferrolano durante el acto de homenaje al Marqués de Amboage: "Una ciudad que no honre su pasado, piense en el presente, y trabaje por el futuro, nunca será una ciudad que avance"; que para el PSOE local denotan "un cinismo total".

El grupo socialista, ante estos hechos, ha solicitado el informe de control arqueológico para la protección de los restos, que se suman a la petición de los informes ya requeridos: el del arqueólogo contratado el 1 de agosto por el gobierno municipal y el de la Dirección General de Patrimonio.