El grupo municipal del BNG de Ferrol ve al alcalde "sometido" a Acuaes

El grupo municipal del BNG de Ferrol ha asegurado que el alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), está "totalmente sometido a los intereses" de la firma estatal Acuaes y ha afeado que acepte "pagar las cantidades exigidas por la empresa correspondientes a los interceptores generales" del saneamiento de la ría de Ferrol.

En un comunicado, ha subrayado que ese coste se paga "ya en la tasa de depuración que cobra Emafesa", la compañía que gestiona el servicio local del agua y que tiene un 51 % de capital municipal.

El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ferrol, Iván Rivas, ha solicitado "explicaciones por la intención de llevar a pleno el pago de dos facturas a Acuaes que suman un importe de 162.000 euros".

"Supone una clara contradicción con las propias palabras del regidor de hace menos de un mes, en las que afirmaba que no existía ningún documento que avalara que Ferrol deba pagar el 70 % de los costes", ha valorado.

Por ello, ha acusado a Mato de "montar un circo a cuenta de supuestas discrepancias con Narón y Acuaes".

El edil ha reprochado al alcalde de Ferrol que anunciase "la contratación de informes con el único objetivo de distraer la atención sobre sus verdaderas intenciones" y que, para el concejal nacionalista, "no son otras que pagar hasta el último euro que le pide el Estado".

En este sentido, ha insistido en que las "facturas no se pueden pagar porque no existe contrato ni acuerdo plenario que las avale. Y si al tiempo que pretende pagar este abono afirma que no está de acuerdo se demuestra que el comportamiento del gobierno es de trilero".