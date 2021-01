Gonzalo Caballero propone la creación de un “Plan de industrialización prioritario para Ferrolterra”

El secretario xeral del PSdG, Gonzalo Caballero, ha propuesto la creación de un “Plan de industrialización prioritario para Ferrolterra” en el que se “anteponga todas aquellas medidas de política industrial que permitan coordinar al conjunto de las administraciones, además de empresarios y sindicatos, para sacar a esta comarca adelante, con más fuerza”.

Dichas manifestaciones las ha realizado el también portavoz socialista en el Parlamento de Galicia en Ferrol, ante el Teatro Jofre, tras mantener una reunión de trabajo con el alcalde de esta ciudad, Ángel Mato (PSOE), incidiendo en que “vamos a llevar al Parlamento de Galicia un conjunto de medidas que planteen un Plan Ferrolterra, para conseguir concretar en medidas aquello que se pueda hacer”.

Caballero ha asegurado que en este año 2021 “van a llegar a Galicia, desde el Estado y desde los fondos europeos, más de 1.100 millones de euros a mayores para los presupuestos de la Xunta”, lo que ha llevado al dirigente socialista a decir que “tenemos que dedicar parte de estos fondos a esta comarca, a Ferroltera, para conseguir ese desarrollo que es fundamental”.

ENDESA Y SIEMENS GAMESA

En el caso particular del anuncio por parte de Endesa del cierre de su central térmica de As Pontes, Caballero ha detallado que dicha decisión “no ha sido consensuada por la empresa, no la anunció en la mesa que hay creada, una decisión que no compartió con las administraciones y con los trabajadores y que no podemos aceptar un cierre de este tipo de manera definitivo” y así ha pedido que se desarrolle “una transición energética justa”, mientras que en el caso de Siemens Gamesa en As Somozas ha pedido que “aquellos que han realizado a lo largo de los años negocio en estas comarcas, tienen que mantener el compromiso con el empleo, ya que las compañías tienen un saldo con el conjunto del territorio”.

SECTOR NAVAL

En cuanto al sector naval, Caballero ha destacado y se ha posicionado a favor de “la modernización de las instalaciones de Navantia, a traves de todos los mecanismos que permitan avanzar hacía un astillero competitivo, unas instalaciones 4.0 y por ello nos ponemos a disposición del alcalde para reclamar todas aquellas medidas, para apostar por un astillero moderno y también la carga de trabajo para que este sea viable”.

Por último, el secretario xeral del PSdG, ha detallado que “las competencias de política industrial están en manos de la Xunta y que, si el Gobierno de Feijóo no lidera ese Plan Ferrolterra para impulsar lo público y lo privado, estaremos perdiendo una oportunidad para captar fondos europeos”.

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Ángel Mato ha “reclamado un paso al frente de todas las administraciones, este es el momento, porque la situación de Ferrolterra, Eume y Ortegal es crítica y es fundamental que se ponga de inmediato encima de la mesa, tanto desde la Xunta como desde el Gobierno central, un plan con medidas concretas de reactivación de estas comarcas”.