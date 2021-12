González Formoso asegura que la comarca de Ferrolterra no puede “dedicarse solo a hacer barcos”

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, ha asegurado que la comarca de Ferrolterra no puede “dedicarse solo a hacer barcos, porque entonces este territorio está condenado al fracaso” y por ello ha destacado la necesidad “de la diversificación” y “en la capacidad productiva de este territorio”, del que dijo que tiene un futuro “apasionante”.

Dichas manifestaciones la ha realizado el también alcalde de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña), durante la inauguración de las jornadas ‘Impulsando el desarrollo económico de Ferrolterra’, organizadas por la Asociación de Empresarios de Ferrolterra (AEF) y que se han desarrollado en la sede de Afundación en Ferrol, y en la que han tomado parte el doctor en Ciencias Económicas y catedrático de Economía Aplicada, Fernando González Laxe; el doctor en Ciencias Económicas e ingeniero técnico naval, Ramón Yáñez Brage; y el doctor en Ciencias Económicas y presidente del Consejo Gallego de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín.

Así, González Formoso ha detallado que “esta es una comarca que no solo hace barcos, que cuenta con todos los elementos para tener futuro desde el punto de vista laboral y de la recuperación demográfica, uno de los retos para Galicia”.

LOCALIZACIÓN

El presidente de la Diputación de A Coruña ha destacado que Ferrol “cuenta con infraestructuras portuarias punteras y que debe aprovechar su ubicación porque, aunque desde el punto de vista peninsular estamos en el extrarradio, desde el punto de vista mundial tenemos un emplazamiento estratégico para ser primera fuerza en llegada de materias primas, estando situados en una de las principales rutas marítimas del mundo”, mientras que en el caso del ferrocarril ha detallado que esta es “la gran asignatura pendiente”, ya que “no se puede estar hablando de que llega el AVE a Galicia y que, en cambio, para ir de Ferrol hasta A Coruña se elija el autobús”.

En cuanto al suelo industrial, ha destallado la oferta que existe en Narón, en Río do Pozo, y el polígono de Vilar do Colo, asentando en los municipios de Fene y Cabanas, trasladando que pese a ello “este suelo no llega y tenemos que reclamar a la Xunta que haga política industrial en cuanto a nuevas superficies”.

POTENCIALIDADES

Valentín González Formoso también ha destallado que en este territorio y en A Mariña de Lugo “viven miles de personas de sector forestal y no podemos negarnos a la implantación de las empresas eólicas, la cuestión es hacerlo con cabeza, favoreciendo parques y promotores que se consideren estratégicos porque apuesten por este país y llevan un proyecto industrial asociado”.

Por último, hizo una llamada a “hablar en positivo, crecer e intentar poner el mejor de nosotros mismos, a favor de esa capacidad productiva de la comarca, que la hay y que es muchísima, en todos los ámbitos”.

Así, ha trasladado que “hay proyectos multimillonarios para la comarca, que tienen el respaldo local, autonómico y social, y por los que estoy cruzando los dedos todos los días y durmiendo la mitad de horas pensando en que en algún momento habrá un informe que los bloquee y que signifique que no puedan quedarse en mi localidad jóvenes que están pensando en marcharse”.

Para ello, ha pedido que “la administración esté al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio de la administración”, según ha enfatizado.