El gobierno de Cabanas acusa a la oposición de "denigrar" a los funcionarios por falta de argumentos políticos

El gobierno municipal de Cabanas, liderado por el popular Fernando Couce Rodríguez, ha emitido un duro comunicado en defensa de la plantilla del consistorio ante lo que califica como una "estrategia de denigración, minusvaloración y desprecio" reiterada por parte de los grupos de la oposición (PSOE, BNG y Somos Cabanas) hacia los trabajadores públicos.

Según el texto difundido por el equipo de gobierno, estas actitudes se han intensificado en los últimos meses como un "intento desesperado" de atacar al Partido Popular ante la "ausencia de argumentos" para criticar una gestión municipal que, a su juicio, "funciona y saca proyectos adelante".

El ejecutivo local asegura haber recibido escritos de empleados municipales, tanto a título individual como colectivo, poniendo de manifiesto los ataques sufridos, algunos de ellos producidos durante las sesiones plenarias. En dichos escritos, los trabajadores solicitan que se separe la esfera política de la labor profesional de los funcionarios.

El alcalde, Fernando Couce, critica la "nefasta labor" de la oposición y les exige que cesen en el menosprecio a la plantilla y comiencen a realizar una oposición "útil y constructiva". En el comunicado, se contrasta la situación actual con la vivida en la legislatura anterior, recordando episodios como la cancelación de la cena de Navidad de 2022 o la ausencia de actos de despedida por jubilación, frente a la recuperación de estos eventos y la reciente aprobación unánime del convenio laboral con los sindicatos.

"El gobierno municipal del PP reitera la defensa de los trabajadores públicos del consistorio, que realizan su trabajo con la mejor dedicación posible y que no merecen un trato despectivo por parte de los grupos de la oposición", concluye el comunicado firmado por el regidor.