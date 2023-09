El geólogo Fran Canosa vivió en directo el terremoto que asoló Marrakech

El geólogo Fran Canosa, que reside en Valdoviño, se encontraba en la noche del viernes al sábado, en la ciudad de Marrakech, cuando un terremoto asoló esta zona de Marruecos.

Este vecino de Valdoviño estaba asistiendo a un congreso internacional de geoparques y estaba representando al del Cabo Ortegal.

En declaraciones a COPE ha explicado como fue su experiencia. Así, detalla que “estaba cenando con compañeros de otros geoparques de España, en una terraza, en un piso elevado, en la plaza tan conocida de Marrakech”.

Posteriormente, “cogí un taxi para regresar a mi hotel, y en el camino, prácticamente ya saliendo del centro de Marrakech, fue cuando sentí el terremoto. En mi caso, como en ese momento en concreto, no estaba pasando por una zona urbanizada, pues no pude percibir que pudiesen caer cascotes o parte de las fachadas, sino que sentí un movimiento muy brusco del vehículo, que pensé en un primer momento que sería cosa del conductor”, pero que “el conductor iba hablando con nosotros, y entonces miré para el volante y vi que estaba conduciendo recto, no estaba girando, no entendía qué estaba pasando”.

LLEGADA AL HOTEL

Tras bajarse detalla que “vi mucha gente en las calles, en las carreteras, me extrañaba un poco, porque a estas horas no tenía mucho sentido, se me dijo que era una manifestación, o incluso aquí es muy típico que cuando baja el sol, la gente sale un poco para aprovechar el fresco de la tarde”.

Tras entrar en el hotel, “iba a buscar el ascensor, fue cuando ya directamente me avisó el recepcionista, y me dijo que no, que no suba, que acaba de producirse un importante terremoto y que tenía que permanecer fuera del edificio”.

Canosa detalla que “por unos 10 o 15 minutos no me cogió en la zona del centro, que fue realmente la más afectada, de hecho el día siguiente por la mañana --por el sábado--, hice un recorrido por la medina de Marrakech y vi la magnitud del desastre, que sin duda fue muy destacada”.

SITUACIÓN

Según Fran Canosa, “la situación aquí va mejorando, va a ir volviendo a la calma, aunque no tanto para los habitantes. El día de ayer tuvimos una cena de clausura del congreso, tuvimos que atravesar Marrakech desde el norte al sur, y ahí la imagen fue impactante, miles de personas alegadas de sus viviendas, con su vehículo próximo, en zonas ajardinadas o en zonas descampadas, donde no existía el riesgo de ningún tipo, y allí pasando la noche, pero la imagen es impactante, y viendo a esos miles de personas que al final, pues siguen teniendo ese miedo en el cuerpo, a que su vivienda pueda sufrir nuevos danos o incluso colapse”.

En cuanto a las réplicas, Canosa ha detallado que “a las 9 de la mañana, hora local, se produjo un nuevo terremoto de magnitud de 4,2, a una escasa profundidad, parecido al primero, al grande, y yo estaba en la habitación de hotel y sentí que se movía bastante”.