Galán al Gobierno: "Que tengan los cojones de venir en plena campaña a reunirse con los trabajadores"

El presidente del comité de empresa de Navantia Ferrol, Javier Galán (CCOO), ha instado a los integrantes del Gobierno central a que “tengan los cojones de venir a Ferrol en plena campaña electoral de las elecciones autonómicas y que vengan a ver a los trabajadores de Navantia”, ya que a su entender “no se puede decir que un Gobierno es progresista, cuando se sabe que en una comarca tan deprimida como esta, con la necesidad que tenemos de generar puestos de trabajo y de mirar hacía el futuro, no podemos consentir que este Gobierno esté diciendo que no hay presupuestado dinero para este dique”, una situación que ha enmarcado como “un problema grande para esta comarca, y no solo para Navantia”.

Dichas manifestaciones las ha realizado Galán al término de los actos institucionales organizados por el Ayuntamiento de Ferrol ante el Monumento al 10 de marzo, en donde se ha recordado lo acontecido en el año 1972 cuando dos trabajadores de la antigua Bazán, hoy Navantia, morían tras recibir los impactos de bala de la Policía cuando participaban en una manifestación en el final de la Dictadura.

PROMESA DESDE EL 2016

“Estamos muy preocupados, además de por la carga de trabajo, por la última noticia que ha sacado este Gobierno, que se denomina progresista y que dice que en estos momentos está en peligro la construcción del dique cubierto”, ha reseñado Galán, que ha recordó que todos los planes de futuro que les ha presentado la empresa desde el año 2016 “siempre pivotaban sobre la construcción del dique, en donde además se nos decía que la segunda de las fragatas F-110 se haría en el nuevo dique”, y no como hasta ahora, que se utiliza la grada.