Gadis y Aspanaes unen fuerzas en Ferrol para visibilizar el autismo a través de bolsas de papel solidarias

La cadena de supermercados Gadis ha puesto en marcha este viernes una iniciativa especial en sus ocho establecimientos de Ferrol con motivo del reciente Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo. Durante toda la jornada, los clientes recibirán sus compras en bolsas de papel con un diseño exclusivo elaborado por personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) pertenecientes a la asociación Aspanaes (Asociación de padres y madres de personas con autismo de Galicia).

La acción, que busca dar visibilidad a la realidad del autismo y fomentar la inclusión social, es fruto de la colaboración entre la empresa y la entidad social ferrolana. El diseño impreso en las bolsas representa el infinito, símbolo universal del autismo, y ha sido realizado íntegramente por los usuarios del centro de día de Aspanaes en Ferrol.

"Desde Gadis estamos muy felices de esta acción conjunta con Aspanaes. Lo más importante para nosotros era que los protagonistas fuesen los propios usuarios del centro de Ferrol, que son quienes han creado el diseño de estas bolsas", declaró Melisa Pagliaro, directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail. Pagliaro subrayó que esta actividad "no es una acción aislada, sino una muestra más de una forma de trabajar" que la compañía mantiene durante todo el año, impulsando más de 2.400 iniciativas solidarias, deportivas y culturales ligadas al entorno local.

Por su parte, desde Aspanaes han querido enfatizar el mensaje de fondo que acompaña al reparto de las bolsas: la inclusión como práctica diaria. "Gracias a la colaboración con Gadis, damos un paso más para visibilizar ese potencial y ese derecho a participar en igualdad de condiciones", señalaron fuentes de la asociación. "Esta actividad creativa implica dedicación y, sobre todo, oportunidades. Cuando facilitamos los apoyos adecuados, las personas con autismo pueden participar, crear, aportar y ser protagonistas activos en la comunidad en la que viven".

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Gadis, que prioriza el apoyo a colectivos locales y el fomento de la igualdad de oportunidades. Con este gesto, la compañía busca reforzar tres pilares fundamentales: visibilizar la capacidad creativa de las personas con TEA, sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de la integración plena y reforzar el vínculo de cercanía entre la empresa, las entidades sociales y sus clientes.