Los ferrolanos Mar Lago y Álex Martínez compiten por el título de Cociñeiro Galego 2026 desde el Bacelo

Mar Lago y Álex Martínez ya tienen en su carrera diversas distinciones desde el local de la calle Dolores

La gastronomía de la ría de Ferrol aspira a lo más alto del panorama culinario gallego. Los chefs Mar Lago y Álex Martínez, al frente del reconocido restaurante Bacelo en Ferrol, han sido seleccionados como finalistas al prestigioso galardón Cociñeiro Galego 2026, un certamen que este año estrena periodicidad anual y sede itinerante en Vigo.

La candidatura ferrolana competirá por el título frente a otros cuatro destacados cocineros de la comunidad: Antón Castro (Casa Gaibor, Guitiriz), Andrés Torreiro (D'Obra, Melide), Antonio Novas (Trasmallo, Pontevedra) y Marcos S. Area (é restaurante, Marín).

Según ha informado la organización de Galicia Fórum Gastronómico, la respuesta del público está siendo masiva. En los tres primeros días de apertura del sistema de votación online, en la dirección www.galiciaforumgastronomico.com , se han registrado más de 2.000 votos. "Este éxito pone de manifiesto el enorme interés que despierta la gastronomía en nuestra comunidad y, sobre todo, el reconocimiento al talento de nuestros chefs", señaló Ana Trevisani, directora del evento, quien destacó el valor que el público otorga a la innovación y al producto de proximidad.

El ganador de esta octava edición se decidirá mediante un sistema mixto que combina a partes iguales el criterio de un jurado profesional y el voto popular.

Los seguidores de Mar Lago y Álex Martínez, así como el público general, podrán apoyar su candidatura a través de la web oficial del certamen hasta el próximo 17 de mayo.

El desenlace final tendrá lugar en una gala el 26 de mayo en Vigo, donde los cinco aspirantes se batirán en un duelo culinario en directo. En ella se sabrá si el proyecto de Bacelo logra suceder a anteriores ganadores como Diego López (La Molinera) o Begoña Vázquez (O Regueiro da Cova), inscribiendo el nombre de Ferrol en el palmarés de este consolidado premio, que cuenta con el patrocinio de Gadis y Sammic y la colaboración de Cervezas 1906 y A Paisaxe que Sabe.