El PP ferrolano registra 60 preguntas dirigidas al alcalde Ángel Mato

Los concejales del Grupo Popular Alejandro Padilla y José Tomé, presentaron este miércoles en el registro general del concello ferrolano, un total de 60 preguntas realizadas a lo largo de los últimos seis meses y que Ángel Mato y su Gobierno no han respondido en todo este tiempo.

Alejandro Padilla afirmó que “durante estos 6 meses el Grupo Popular se preocupó por el estado de los servicios y de los proyectos bloqueados en Ferrol mientras el Gobierno mira para otro lado”, en referencia a la falta de mantenimiento que se aprecia en materia de infraestructuras, calles, parques y jardines, iluminación, el abandono de la zona rural o la inexistencia de proyectos de transformación urbana de Ferrol.

PREGUNTAS SOBRE LOS SERVICIOS, DEFENSA O PLAN GENERAL

Los concejales populares comentaron alguna de las 60 preguntas realizadas a lo largo del mandato, haciendo referencia al estado de los servicios, el estado del convenio de Defensa, de la depresión de As Pias, la elaboración de un nuevo Plan General, actuaciones realizadas por el Gobierno en distintos barrios de la ciudad o en la zona rural o las previsiones del Gobierno para el año 2020.

Padilla Rodríguez lamentó que Ángel Mato “practicara la política de la desinformación con los grupos políticos para tapar su nefasta gestión”, calificándolo como “el alcalde del Hortelano: Ni gobierna ni deja gobernar”, en referencia al estado de abandono en el que tiene a la ciudad y a los impedimentos y trabas que pone al Grupo mayoritario de la oposición para realizar su trabajo, impidiéndoles obtener información de los expedientes municipales y dejando sin contestar a sus preguntas.

En ese sentido, Tomé López denunció la actitud de Ángel Mato y de su Gobierno en los diferentes plenos municipales y las diferentes comisiones informativas. El concejal popular denunció “el oscurantismo y la opacidad por parte del Gobierno en los temas del día a día”. Desde el Grupo Popular explicaron como día a día son más los vecinos de Ferrol que van por su grupo a denunciar la parálisis en la que se encuentran los servicios de la ciudad y la falta de contestación del Gobierno.

El concejal popular explicó como durante estos seis meses cumpliendo con nuestro deber, hemos trasladado todas estas cuestiones en las comisiones informativas, y que en seis meses no se ha dado respuesta a sus preguntas. “El Gobierno no puede darnos una respuesta de cómo se encuentran los servicios de la ciudad ni las actuaciones que han llevado a cabo, porque todavía no han empezado a trabajar ni han movido un solo papel” lamentó Tomé López.

Desde el Grupo Popular instan a Ángel Mato a contestar a la mayor brevedad posible todas las preguntas que se han realizado durante estos 6 meses y lo emplazan a modificar su política de oscurantismo y desinformación.