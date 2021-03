El PP ferrolano lamenta la falta de sensibilidad de Mato cerrando el cementerio de Catabois el Día del Padre

El concejal del Grupo Popular de Ferrol, José Tomé, denunció la falta de sensibilidad del alcalde de Ferrol, Ángel Mato, que en la festividad del San José, Día del Padre, no abrió por la tarde el cementerio municipal de Catabois.

“Muchas familias no pudieron acceder al cementerio ayer porque estaba cerrado, en un día tan señalado, una demostración más de la insensibilidad de Mato y su gobierno”, afirmó Tomé.

Aunque el horario de invierno del camposanto (del 1 de octubre al 30 de abril) son los domingos y festivos de 8:00h a 14:00h en una jornada como la de ayer no entienden los populares como el alcalde no autorizó una apertura excepcional por la tarde. “Todos conocemos a gente que no ha podido despedirse de sus familiares como debieran en este tiempo de pandemia, y abrir por la tarde el cementerio un día tan señalado era algo muy importante para las familias”, declaró José Tomé.

Los ferrolanos y ferrolanas que ayer acudieron por la tarde tuvieron que dar vuelta al estar las puertas cerradas, muchos de ellos han trasladado al grupo municipal del PP la tristeza y enfado por no poder honrar sus padres y abuelos pero también a los Josés y Josefas en un día tan señalado. Desde el Grupo Popular consideran que el gobierno del Mato debería haber permitido una apertura excepcional de esta instalación municipal.

Tomé López aprovechó, además, para recordar que la corporación aprobó por unanimidad el pasado 3 de diciembre, a propuesta del Grupo Popular, una moción para adjudicar la actualización- antes de la finalización del 2020- del Proyecto de la Fase I de ampliación del cementerio municipal, así como reservar en el presupuesto una partida para dicha actuación. El popular insistió en la importancia de la ampliación del camposanto que cuenta con 16.000 sepulturas cuya práctica totalidad está ocupada, lo que llevó en los últimos años a incorporar filas intermedias que estropearon la composición urbanística del mismo y su aspecto, aglomerando las sepulturas de manera innecesaria. “Esperamos el cumplimiento de esta moción sobre la propuesta de ampliación del cementerio municipal tan necesaria”, concluyó José Tomé.