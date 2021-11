El PP ferrolano critica la descoordinación del gobierno de Mato en la elaboración del IV Plan de Igualdad

La concejala del Grupo Popular de Ferrol, Elvira Miramontes, denunció la falta de planificación y la descoordinación del Gobierno de Mato a la hora de convocar las mesas de trabajo para la elaboración del IV Plan de Igualdad. “Se pretenden crear espacios de debate y reflexión para orientar el contenido del Plan a través mesas de trabajo donde participen diferentes áreas municipales y garantizar un enfoque transversal, pero el Gobierno no se implica demostrando que el Área de Igualdad tiene cero importancia para Mato” advirtió.

Recuerdan que esta semana se convocaron las tres mesas de debate y el resultado- al menos en dos de ellas- fue de manera improvisada, sin apenas tiempo e información.

La primera mesa convocada para el día 2, que incluía el Área de Empleo, Cultura y Participación, critican que sólo acudió el representante del Grupo Popular y no se celebró "ya que no hubo quórum". La segunda mesa la componía el Área de Juventud, Deportes y Urbanismo y , al parecer, se celebró con muy poca participación, entre la que se encontraba una representante del Grupo Popular. El Grupo Popular dio cuenta de las quejas a la responsable del área para que procediese a rectificar su actitud y convoque nuevamente las mesas. “Vivimos situaciones surrealistas como que el Gobierno que es el que convoca no comparece” denunció Miramontes.

En la tercera mesa de trabajo compuesta por el Área de Educación, Bienestar Social y Violencia de Género, celebrada ayer, considera el PP que "sí hubo participación y las representantes del Grupo Popular hicieron aportaciones basadas en las necesidades y problemáticas que sufre Ferrol, que esperamos sean tenidas en cuenta."

Ante estas situaciones denunciadas desde el PP animan a Mato a que se tome en serio la Igualdad, "que le dé el sitio y el espacio que debe ocupar ya que este proyecto es de todos y todas las ferrolanas, y que rectifique, además, para las próximas reuniones", demandó la concejala Elvira Miramontes.