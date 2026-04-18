Ferrol se vuelve a volcar con Julieta, la niña de 2 años con síndrome de Rett

Julieta es una niña de 2 años que padece síndrome de Rett, una enfermedad rara que afecta al desarrollo neurológico. Su madre, la ferrolana Lucía García, lucha cada día por su hija y por la investigación. La pequeña sufrió una regresión en octubre del pasado año, que le hizo perder las capacidades que había adquirido. "Estamos intentando recuperarlas otra vez", explica su madre, mientras Julieta ya ha vuelto a sostenerse en pie con ayuda, algo que había perdido.

Terapias para avanzar

El único tratamiento actual para el síndrome de Rett es la terapia. La Seguridad Social cubre dos sesiones semanales, pero la familia financia de forma privada sesiones de logopedia, fisioterapia y terapia con caballos. Lucía destaca que, gracias a esta última, Julieta "mejoró un montón a nivel control troncal". Además, se enfrentan a efectos colaterales de la enfermedad como disfagias o epilepsias.

Lucía García con su hija Julieta

La investigación, la gran esperanza

Paralelamente, el hospital Sant Joan de Déu de Barcelona lidera en España la investigación de un tratamiento para "ganar otra vez esas habilidades y reducirles las epilepsias". Lucía visitó los laboratorios y constató que la investigación es "tangible". Para ella, es fundamental apoyarla: "sin investigación no hay futuro, la medicina depende mucho de la investigación".

Sin investigación no hay futuro, la medicina depende mucho de la investigación" Lucía García Mamá de Julieta

La madre de Julieta se ha encontrado con una "masa de solidaridad impensable" en Ferrol. Este apoyo, asegura, le "inyecta una esperanza" y le ayuda a verlo "más cerca, más posible". Lucía siente que gracias a la visibilidad del caso de su hija, la gente es más consciente de la importancia de la investigación. "Con ayuda, las cosas son mucho más fáciles de conseguir", afirma.

'Bailando por Julieta' en Ferrol

Para seguir recaudando fondos, este domingo el pabellón de Esteiro acoge el evento solidario "Bailando por Julieta", organizado por la academia de baile Paso a Paso de Narón. Por la mañana habrá talleres de yoga, zumba, danza urbana y crossfit desde las 9:00 horas. A las 12:00 comenzarán las exhibiciones de baile de academias de toda la comarca.

El evento también contará con un espacio para los más pequeños, con partidos de fútbol de categorías "chupetes y biberones". Además, varias academias interpretarán una canción creada para Julieta, en lo que se espera que sea un momento "muy emotivo", según anticipa su madre.