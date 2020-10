Ferrol recibe 554.000 euros de un plan europeo para bienes patrimoniales

El Ayuntamiento de Ferrol recibirá 554.765 euros del proyecto europeo Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast, que pretende "poner en valor el borde litoral urbano a través de la recuperación de bienes" patrimoniales en desuso, informó este sábado el consistorio.

En un comunicado, resaltó que la ciudad lidera esta iniciativa, que implica a otras ocho ciudades del continente. Así, participa la localidad española de Cádiz y urbes de Portugal, Inglaterra, Francia e Irlanda.

El gobierno local ferrolano estimó que el presupuesto total es de 3,2 millones de euros, "de los que el 75 % procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional". Mientras, fondos de cada municipio involucrado en la iniciativa permitirán alcanzar el 25 % restante.

En el caso de Ferrol, su partida se aplica a los cuatro años de duración del programa, pero el ejecutivo municipal estimó que a "poco más de dos meses de terminar el 2020" espera que a "finales de año estará ya en ejecución cerca del 65 % del total".

Al respecto, el Ayuntamiento ferrolano aseguró que el importe ya ejecutado se destinó a medidas como el impulso a la recreación de la histórica Batalla de Brión, con "vídeos promocionales del enfrentamiento entre las tropas británicas y españolas" en la zona a comienzos del siglo XIX. Igualmente, se diseñó "una plataforma digital que sirva de soporte para la difusión del producto turístico que incluya a los 9 miembros". Además, ya se completó "un inventario de los bienes de la ciudad" en este ámbito patrimonial.

Según el gobierno municipal, parte del montante también recayó en el avance del proyecto de rehabilitación de la torre de la batería baja del castillo de San Felipe, en la bocana de la ría ferrolana. En esta línea, indicó que la intervención podría quedar "adjudicada este año por un importe que ronda los 100.000 euros".

Por ello, valoró "positivamente los datos de ejecución, teniendo en cuenta además todas las dificultades que entraña un proyecto nuevo para el que no se tiene experiencia previa".