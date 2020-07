Al PP de Ferrol le preocupa el estado de las playas de ciudad

El Grupo Popular de Ferrol manifestó en rueda de prensa este miércoles 15 de julio, su preocupación por el estado en el que se encuentran los arenales de la ciudad.

Denuncian la falta de planificación del gobierno local, y añaden que los trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de las playas se iniciaron tarde y que después de un desembolso de 50.000 euros el estado de las playas sigue siendo deficitario. Alejandro Padilla, concejal del Grupo Popular, denunció la falta de accesibilidad para personas con movilidad reducida. Explica Padilla que el Concello ha eliminado A Graña, como primera playa accesible que había en Ferrol.

Por su parte, José Tomé detalló las numerosas deficiencas presentes en las playas ferrolanas. Destacó la falta grave por parte del gobierno local en cuanto a la desinfección de los aseos y duchas próximos a los arenales, y que como dice el concejal del PP, una actuación que debería ser escrupulosamente rigurosos como medidas de prevención de COVID-19.

Estado de la pasarela en la playa de A Graña. FOTO: PP Ferrol

JEFATURA TERRITORIAL DE SANIDAD

A la denuncia del grupo municipal del PP en Ferrol se le suma un escrito, al que ha tenido acceso Cope Ferrol, de la Jefatura Territorial de Sanidad de A Coruña, dirigido al alcalde Ángel Mato en el que insta al concello a adoptar las medidas oportunas para corregir deficiencias en las zonas de baño de San Felipe y Esmelle. En la primera playa se detectaron residuos de caucho en la arena y no se ha realizado la desinfección del lavapies y del estanque en la entrada de la playa. En Esmelle, se insta al ayuntamiento a retirar plásticos y maderas, aluden que en un baño no dispone de jabón para las manos y que existe un tramo de agua dulce en el que no existe ninguna recomendación de no bañarse como medidas preventivas ante el COVID-19.