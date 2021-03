Ferrol pone en marcha talleres de nuevas tecnologías para el colectivo migrante de la ciudad

El Ayuntamiento de Ferrol iniciará el próximo lunes día 22 de marzo el programa ‘Te acompaño en tu viaje’, una iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Bienestar Social, que dirige Eva Martínez Montero, en colaboración con la asociación Movilidade Humana con el fin de formar al colectivo migrante de la ciudad en el uso de las nuevas tecnologías.

El plan surgió tras conocer los resultados de una encuesta desarrollada por la entidad que arroja datos como que el 30 % del colectivo migrante de Ferrol no tiene ordenador, el 47 % desconoce el certificado digital, el 56 % no sabe solicitar cita online para el padrón, el 62 % no maneja la renovación de la tarjeta de desempleado a través de la aplicación y el 48 % tienen déficit de conocimientos sobre seguridad y privacidad en la red.

La concejal explicó que a estos datos se suma “el aumento de la brecha digital que quedó patente con motivo de la pandemia, puesto que ahora muchos de los trámites que debemos hacer en nuestra vida diaria tienen que ser telemáticos”, por lo que desde el Ayuntamiento “consideramos importante ofrecer talleres para, por una parte proporcionar formación en nuevas tecnologías, algo fundamental hoy en día, y por otra, ofrecer asesoramiento y también medios —ordenador y wifi— para llevar a cabo sus propias gestiones”.

El programa comienza el lunes, finalizará el 22 de junio y se desarrollará en las dependencias municipales de la Casa Solidaria y en centros cívicos de la ciudad.