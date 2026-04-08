Ferrol se moviliza de nuevo por un tren digno y para concienciar a la ciudadanía a no tirar la toalla

El Foro Cidadán polo Ferrocarril continúa su labor para dar voz a una reivindicación histórica en Ferrolterra: el derecho a un tren digno. La plataforma ciudadana ha organizado una nueva serie de actividades que incluyen un viaje reivindicativo y un ciclo de conferencias para analizar la situación actual de las conexiones ferroviarias y presionar para conseguir mejoras en el servicio.

Viaje reivindicativo a Betanzos

Este sábado se celebrará un viaje en tren entre Ferrol y Betanzos. La salida está programada a las 9:10 horas desde la estación de Ferrol, con regreso previsto desde Betanzos a las 13:15 horas. Desde el foro explican que la elección de Betanzos es emblemática, tanto por el antiguo bypass, calificado como una "antigualla", como por ser uno de los tramos donde las mejoras son más urgentes para reducir los tiempos de viaje en la línea Ferrol-A Coruña.

Cartel del viaje reivindicativo

La ciudadanía puede participar en el acto, para el cual se recomienda anotarse previamente para acceder a bonos que reducen el coste de los billetes. Esta acción busca visibilizar el problema del ferrocarril en la comarca, donde a menudo se argumenta que no hay usuarios suficientes, a lo que la plataforma responde que tampoco existen frecuencias ni horarios adecuados para atender la demanda potencial de estudiantes y trabajadores.

Para fundamentar sus demandas, el foro ha distribuido encuestas en empresas, institutos y universidades para valorar la utilidad del tren y las frecuencias que se necesitan. Con los resultados, que están terminando de recopilar, han elaborado una propuesta de horarios y frecuencias. El colectivo está pendiente de una reunión con Renfe para presentar estos datos y exigir que "recuperemos los trenes que teníamos hace poco", además de otra reunión con el secretario de Estado de Transportes para abordar las inversiones necesarias.

Análisis y futuro del ferrocarril

Paralelamente, el Ateneo Ferrolán acogerá un ciclo de tres conferencias. La primera será el miércoles 15 de mayo a cargo del arquitecto Carlos Fernández Coto, que hablará sobre el 'tren de proximidade'. El día 22, el geógrafo Xaquín Borreiros analizará la nueva ley de movilidad. El ciclo concluirá el 29 de mayo con la intervención del ingeniero y experto en ferrocarril Xosé Carlos Fernández.

Cartel conferencias

Desde el foro ciudadano también recuerdan que sus reivindicaciones no solo se centran en la línea de A Coruña, sino que también incluyen las mejoras necesarias en la antigua línea de FEVE entre Ferrol y Ortigueira.