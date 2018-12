Ferrol mejorará la accesibilidad en 238 cruces peatonales por 331.000 euros

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Ferrol ha aprobado hoy el inicio de la contratación y licitación de las obras de mejora de accesibilidad de cruces de peatones, que en su cuarta fase incidirá en 238 pasos por un presupuesto de 331.121,15 euros.

El consistorio ha comunicado que las actuaciones se ejecutarán en los barrios de Canido, Catabois, el Ensanche y Ultramar. Además, se incidirá en el eje urbano comprendido entre A Malata y el puerto interior de Curuxeiras, en la barriada de Ferrol Vello.

El ejecutivo municipal ha estimado que este plan da continuidad a las tres fases anteriores, en la última de las cuales se incidió en 248 pasos peatonales. El entorno afectado discurre por la margen izquierda de la carretera de Castilla, una de las mayores arterias de la ciudad. En detalle, el proyecto se desarrolló en su tramo comprendido entre los barrios de O Inferniño y San Xoán de Filgueira y el montante empleado fue de 333.056,33 euros.

Por otro lado, la segunda fase benefició a 167 pasos, por 265.641 euros, y la primera a otros 38, con un gasto de 60.309 euros. "En total, sumadas las cuatro fases hechas y en proyecto, el número de pasos de peatones reformados para una ciudad más accesible se acerca a 700", ha valorado el Ayuntamiento ferrolano.

ASISTENCIA TÉCNICA

En paralelo, la Junta de Gobierno Local también ha dado luz verde a la adjudicación del servicio de asistencia técnica de apoyo a la ejecución del proyecto "Maritime, Military and Industrial Heritage of the Atlantic Area Coast".

Se trata, ha destacado el consistorio, de un plan "cofinanciado por el Feder dentro de la convocatoria Interreg Espacio Atlántico 2014-2020". En este caso, su desarrollo ha recaído en Ferrol en la firma Estratexia e Organización. Por último, también se ha acordado sacar adelante el expediente de contratación administrativa y licitación pública para suministrar con varios vehículos a Policía Local y bomberos de la ciudad.