El PP de Ferrol lamenta los constantes retrasos en las obras adjudicadas por el gobierno

El portavoz adjunto del Grupo Popular Javier Díaz afirma que la falta de planificación en la ejecución de diferentes obras adjudicadas por el gobierno de Ángel Mato está provocando graves perjuicios a los vecinos. “Este gobierno no tiene planificación en las obras y así vivimos situaciones como las dos prórrogas en Pardo Bajo, aún si finalizar, la renovación en la cubierta del edificio del concello y en la calle de Iglesia”, afirmó.

Sobre la calle calle Pardo Bajo recuerdan que las farolas que se están instalando no comenzarán a funcionar hasta la semana que viene y todavía no se han plantado los árboles. “Una obra que debería estar lista el 20 julio y estamos a 4 de noviembre y no se ha podido recepcionar en su totalidad tras dos prórrogas, un claro ejemplo de la falta de planificación de este gobierno”, argumentan.

A esto se suma la situación en la que se encuentra la calle de la Iglesia “lleva tres semanas de retraso debido a las lluvias, otro ejemplo de que la planificación es fundamental a la hora de iniciar una obra de estas características”, criticó Díaz. Consideran que el plazo de ejecución de 18 meses tampoco se va a cumplir, "los vecinos siguen sin poder utilizar sus garajes y sin alternativas gratuitas para aparcar y los operadores del mercado denuncian una caída vertiginosa de sus ventas debido a que los consumidores ya no se acercan hasta aquí ante las dificultades de acceso. Si para reformar 100 metros de la calle Pardo Bajo han tardado nueve meses no queremos imaginarnos cuántos meses tardarán en ejecutar un kilómetro de la calle de la Iglesia”, dijo.

Desde el grupo municipal del PP opinan que lo único que están consiguiendo con estas obras es perjudicar a los ferrolanos y ferrolanas, al comercio y a la hostelería. Desde el Grupo Popular consideran que hay ciertas obras que son necesarias para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los vecinos, pero siempre con consenso, con una buena planificación y un control de la ejecución.